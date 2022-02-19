Россия выбрала "грузинский сценарий" для вторжения. Чего ждать дальше?
Кратко.
Происходящее сейчас тождественно грузинскому сценарию 2008 года.
Если оно и дальше предварительно запланировано агрессором по той же схеме, то они хотят такого:
Первые несколько дней – совокупность массированных ударов по украинским позициям и безумной лжи в медиа. Первое – чтобы спровоцировать украинцев на ответ, второе – чтобы симулировать его, если ответа не будет.
Затем – провозглашение "геноцида народа Донбасса" и спасение его от украинской хунты российскими миротворцами.
Затем (приблизительно со следующей недели) – военная операция против украинских сил на Донбассе с параллельным политическим шантажом.
Затем вилка. Если шантаж удастся, то навязывание "автономии Донбасса" и саботажа украинских евроатлантических стремлений. Если нет – провозглашение независимости тех территорий, которые по состоянию на конец столкновения будут под их контролем. Вероятность аннексии мала.
Хорошие новости: в этот раз им будет противодействовать не маленькая Грузия и растерянный Запад, а немного большая Украина и более консолидированный цивилизованный мир.
А там уже кто сильнее окажется.
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