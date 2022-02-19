Кратко.

Происходящее сейчас тождественно грузинскому сценарию 2008 года.

Если оно и дальше предварительно запланировано агрессором по той же схеме, то они хотят такого:

Первые несколько дней – совокупность массированных ударов по украинским позициям и безумной лжи в медиа. Первое – чтобы спровоцировать украинцев на ответ, второе – чтобы симулировать его, если ответа не будет.

Затем – провозглашение "геноцида народа Донбасса" и спасение его от украинской хунты российскими миротворцами.

Видео дня

Затем (приблизительно со следующей недели) – военная операция против украинских сил на Донбассе с параллельным политическим шантажом.

Затем вилка. Если шантаж удастся, то навязывание "автономии Донбасса" и саботажа украинских евроатлантических стремлений. Если нет – провозглашение независимости тех территорий, которые по состоянию на конец столкновения будут под их контролем. Вероятность аннексии мала.

Хорошие новости: в этот раз им будет противодействовать не маленькая Грузия и растерянный Запад, а немного большая Украина и более консолидированный цивилизованный мир.

А там уже кто сильнее окажется.