Новые спутниковые снимки зафиксировали концентрацию войск РФ вблизи границы с Украиной и Беларусью

Ольга Липич
Расследования
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Новые спутниковые снимки зафиксировали концентрацию войск РФ вблизи границы с Украиной и Беларусью

За последние несколько недель Российская Федерация нарастила количество своей военной техники на временно оккупированном полуострове Крым, а также около границы с Украиной. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые были сделаны американской частной компанией.

Речь идет о компании Maxar Technologies, сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 декабря. Издание отметило, что независимую проверку подлинности этих кадров у него провести не удалось (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как пишут журналисты, РФ продолжает наращивать военную мощь около Украины в то время, как президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает требовать от США и НАТО "гарантии безопасности".

Видео дня

Всего, как отмечается, военная активность РФ была зафиксирована на трех объектах в Крыму и на пяти на западе страны – на полигоне Солоти (10 км от границы с Украиной), Ельне, на Курском полигоне, на полигоне Погоново недалеко от Воронежа. Также на снимках показана одна из военных баз на полуострове. В компании отметили, что еще 13 декабря она была наполовину пуста, а теперь там находятся сотни бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО.

Напомним: ранее издание CNN со ссылкой на источник в американских разведорганах писало, что РФ продолжает наращивать военные силы возле украинских границ. У журналистов оказались соответствующие спутниковые снимки. Военная техника страны агрессора, как сообщалось, размещалась на расстоянии примерно 30 км от границы Украины.

Полигон Солоти, фото, сделанные в сентябре 2021 года
Полигон Солоти, фото, сделанные в сентябре 2021 года
Полигон Солоти, фото, сделанные в декабре 2021 года
Полигон Солоти, фото, сделанные в декабре 2021 года
Полигон Погоново
Полигон Погоново

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пока не собирается отводить свои войска от украинских границ.

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