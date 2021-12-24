Новые спутниковые снимки зафиксировали концентрацию войск РФ вблизи границы с Украиной и Беларусью

За последние несколько недель Российская Федерация нарастила количество своей военной техники на временно оккупированном полуострове Крым, а также около границы с Украиной. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые были сделаны американской частной компанией.

Речь идет о компании Maxar Technologies, сообщило агентство Reuters в пятницу, 24 декабря. Издание отметило, что независимую проверку подлинности этих кадров у него провести не удалось (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как пишут журналисты, РФ продолжает наращивать военную мощь около Украины в то время, как президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает требовать от США и НАТО "гарантии безопасности".

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Всего, как отмечается, военная активность РФ была зафиксирована на трех объектах в Крыму и на пяти на западе страны – на полигоне Солоти (10 км от границы с Украиной), Ельне, на Курском полигоне, на полигоне Погоново недалеко от Воронежа. Также на снимках показана одна из военных баз на полуострове. В компании отметили, что еще 13 декабря она была наполовину пуста, а теперь там находятся сотни бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО.

Напомним: ранее издание CNN со ссылкой на источник в американских разведорганах писало, что РФ продолжает наращивать военные силы возле украинских границ. У журналистов оказались соответствующие спутниковые снимки. Военная техника страны агрессора, как сообщалось, размещалась на расстоянии примерно 30 км от границы Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия пока не собирается отводить свои войска от украинских границ.