Россия решила выдворить в Украину насильника и убийцу из "ЛНР": что известно о пойманном ФСБ "ополченце"

Воевавший против Украины на Донбассе Олег Снидинов пытался закрепиться в России, но спокойно пожить ему там не удалось: попытки легализоваться провалились, потом его задержали сотрудники ФСБ, а теперь и вовсе собираются депортировать в Украину. Это потрясло не только самого фигуранта, но и его соучастников – каждый из них задумался о своей участи.

Подробнее о резонансном деле, о том, как наследил Снидинов в Украине и что творил во время войны – читайте в материале OBOZREVATEL.

Олег Снидинов – уроженец города Красный Луч Луганской области (с 2016 года решением ВР Украины переименован в Хрустальный – расположен на временно оккупированной Россией территории).

В 2001 году он был осужден за изнасилование и двойное убийство и просидел за решеткой до 2013 года (срок отбывал в Краснолучской исправительной колонии №19).

Видео дня

Агрессию России матерый преступник, который подсел на наркотики в колонии и начал ими торговать, воспринял как "социальный лифт". Снидинов не только воевал против Украины на Донбассе, но и сколотил ОПГ, деятельностью которой в итоге занялись местные "органы".

В "обвинительном акте Генпрокуратуры ЛНР" говорится об 11 преступлениях Снидинова. Ошалевший от безнаказанности "ополченец", представляясь "сотрудников силового ведомства", на протяжении двух лет третировал жителей оккупированной территории.

На счету его ОПГ убийства, кражи, разбойные нападения, вымогательство и пытки, часть из которых проходили в захваченном во время "русской весны" 2014 года здании краснолучского военкомата.

То, что творится на оккупированной Россией территорией, правосудием точно не назовешь. Так получилось и со Снидиновым – с него сняли большую часть обвинений и выпустили на свободу. Злые языки говорят, что было "давление на свидетелей", однако есть мнение, что просто решили все тихо замять.

После того, как Снидинов избежал "уголовной ответственности" в "ЛНР", в 2019 году выехал в Россию. Он неоднократно предпринимал попытки легализации, но неудачно: ему даже отказывали в разрешении на временное проживание. В итоге "ополченец" женился на гражданке России и в августе 2021 года подал заявление в Липецке о признании его беженцем.

Однако уже в ноябре его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России и передали полицейским. По сути, Снидинов оказался не в то время не в том месте: он громко ругался на улице и попался на глаза сотрудникам ФСБ. Те сразу передали буйного "ополченца" полицейским.

Снидинову судили за мелкое хулиганство и отказ выполнить требование сотрудника правоохранительных органов (о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, когда имелись основания полагать, что он употребил наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача).

По российскому законодательству за эти правонарушения, совершенные иностранным гражданином, грозит штраф до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ либо админарест на срок до пятнадцати суток со все тем же выдворением.

По иронии судьбы, Снидинов до сих пор остается гражданином Украины, так что и выдворить его Россия может только в нашу страну, а не в несуществующую "республику". Это, конечно же, никак не устраивает "фигуранта", который понимает, что стопроцентно снова окажется за решеткой, но уже в Украине – за преступления против наших военных и гражданских.

Интересно, что в России сейчас пытаются повернуть дело так, будто ранее осужденный насильник и убийца не принимал участия в "боевых действиях" на стороне РФ, однако это не так. В подтверждение этому есть его фотографии, а также документы.

Снидинов даже был "внештатным сотрудником Генпрокуратуры ЛНР". Насчет "внештатника" – интересный момент, во всяком случае у него был служебный кабинет. А в базе данных "Миротворца" Снидинов фигурирует как сотрудник "разведки".

"Сейчас в России запустили целую информационно-психологическую операцию по Снидинову. Мол, да, редкий отморозок, но за Россию ни-ни, не воевал. Такое желание "отмыться" объяснимо: за многими наемниками на Донбассе тянется длинный криминальный шлейф, а признавать это никто не хочет. Второй момент – то, что "ополченца" Россия готова выдворить в Украину, а это многие его "сослуживцы" восприняли как предательство", - считает собеседник OBOZREVATEL в разведке.

Решение Октябрьского суда Липецка об отказе в признании беженцем и выдворении действительно вызвало настоящую истерику среди приверженцев "русского мира". Мало кто верит, что "ополченцу" удастся избежать отправки в ненавистную ему Украину.

Тем временем адвокат Снидинова – Александр Проскурин – уже подал апелляцию. В ближайшее время окончательное решение должен принять Липецкий областной суд.