Россия продолжает наращивать свои силы возле границ Украины – Bloomberg
Российская Федерация продолжает наращивать войска вблизи Украины, несмотря на то, что Кремль согласился на переговоры по безопасности с США. Страна-агрессор поддерживает давление с помощью развертывания сил и средств, которое "может превратиться в быстрое вторжение" или долгосрочную угрозу.
Об этом пишет агентство Bloomberg. Оно ссылается на спутниковые снимки от оборонно-разведывательной компании Janes, свидетельствующие о дальнейшем передвижении российских войск на границах.
Отмечается, что с ноября россияне переместили в приграничные районы недалеко от Украины танки, артиллерию и системы ПВО.
"И хотя изображения, кажется, показывают ограниченное количество войск на земле с оборудованием, Россия сможет быстро и скрытно усилить их с помощью крупных развертываний с использованием поездов или самолетов", – говорится в сообщении.
Издание наводит данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), согласно которым ныне РФ имеет 122 тысячи военнослужащих в пределах 200 километров от наших границ.
При этом информация от американской разведки, которой та поделилась с европейскими союзниками в прошлом месяце, показала, что Россия может планировать вторжение в Украину уже в следующем месяце с привлечением до 175 тысяч военнослужащих.
Агентство указывает, что действия РФ возле украинских границ не меняются, "Кремль заявляет, якобы имеет право размещать войска где угодно на своей территории". И это несмотря на предупреждения США и их европейских союзником о серьезных последствиях, если страна-агрессор нападет на соседнее государство.
"Они изо всех сил пытаются расшифровать намерения президента Владимира Путина. Кремль же отрицает планы вторжения… Он уже получил кое-что из того, что хотел, когда США согласились провести переговоры по требованию России о "юридически обязывающих" гарантиях безопасности, которые не позволят НАТО расшириться дальше на восток, лишив Украину ее цели – в конечном итоге получить членство", – констатирует Bloomberg.
Как сообщал OBOZREVATEL:
США призвали Россию положить конец агрессивной риторике в отношении Украины. В частности, выполнить обязательства по Минским договоренностям и отвести свои силы от линии столкновения на Донбассе, а также убрать войска, которые РФ сосредоточила у украинских границ.
При этом глава России Владимир Путин отказался гарантировать ненападение на Украину. По его словам, Кремль не интересует переговоры с НАТО по вопросам безопасности в Европе, главным там считают их результат – Запад должен "немедленно" дать гарантии безопасности РФ.