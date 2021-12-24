Россия продолжает наращивать свои силы возле границ Украины – Bloomberg

Российская Федерация продолжает наращивать войска вблизи Украины, несмотря на то, что Кремль согласился на переговоры по безопасности с США. Страна-агрессор поддерживает давление с помощью развертывания сил и средств, которое "может превратиться в быстрое вторжение" или долгосрочную угрозу.

Об этом пишет агентство Bloomberg. Оно ссылается на спутниковые снимки от оборонно-разведывательной компании Janes, свидетельствующие о дальнейшем передвижении российских войск на границах.

Отмечается, что с ноября россияне переместили в приграничные районы недалеко от Украины танки, артиллерию и системы ПВО.

"И хотя изображения, кажется, показывают ограниченное количество войск на земле с оборудованием, Россия сможет быстро и скрытно усилить их с помощью крупных развертываний с использованием поездов или самолетов", – говорится в сообщении.

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Издание наводит данные Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), согласно которым ныне РФ имеет 122 тысячи военнослужащих в пределах 200 километров от наших границ.

При этом информация от американской разведки, которой та поделилась с европейскими союзниками в прошлом месяце, показала, что Россия может планировать вторжение в Украину уже в следующем месяце с привлечением до 175 тысяч военнослужащих.

Агентство указывает, что действия РФ возле украинских границ не меняются, "Кремль заявляет, якобы имеет право размещать войска где угодно на своей территории". И это несмотря на предупреждения США и их европейских союзником о серьезных последствиях, если страна-агрессор нападет на соседнее государство.

"Они изо всех сил пытаются расшифровать намерения президента Владимира Путина. Кремль же отрицает планы вторжения… Он уже получил кое-что из того, что хотел, когда США согласились провести переговоры по требованию России о "юридически обязывающих" гарантиях безопасности, которые не позволят НАТО расшириться дальше на восток, лишив Украину ее цели – в конечном итоге получить членство", – констатирует Bloomberg.

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