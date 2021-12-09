Россия перебросила под Воронеж дивизион ЗРК "Бук". Видео

Марина Лисничук
Расследования
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Россия перебросила под Воронеж дивизион ЗРК 'Бук'. Видео

Под Воронеж, примерно в 300 километрах от украинской границы, перебросили дивизион ЗРК "Бук" 49-й зенитной ракетной бригады армии России. Установку заметили среди большого скопления другой военной техники на железнодорожной станции Масловка в пригороде облцентра.

Ее запечатлели на камеру очевидцы, 8 декабря эти кадры появились в Telegram-канале "Записки Охотника". Подробности рассказали расследователи Conflict Intelligence Team (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на первом ролике видно множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, а также самоходную огневую установку 9А310М1 и пуско-заряжающую установку 9А39М1 зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Кроме этого, транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с контейнерами 9Я266 для ракет.

Видео дня
Россия перебросили ЗРК "Бук" под Воронеж

Тогда как на другом видео заметен эшелон с другими установками комплекса и радиолокационной станцией 9С18М1 "Купол".

Расследователи предположили, что всего на станции Масловка находится минимум один "Бук" в полном составе (один дивизион). При этом подчеркивается, что бортовые номера на всех установках закрашены.

По данным расследователей, на станции Масловка находится минимум один российский "Бук"

"В настоящий момент там находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. Все соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие элементов которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на Масловку ранее отмечали мы и другие исследователи", – заявили в Conflict Intelligence Team.

Там добавили, якобы эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с Украиной, продолжается.

Расследователи акцентировали внимание на мнения западных аналитиков. Например, аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли предположил: даже в случае, если приказ о вторжении в Украину не будет отдан Кремлем, его угроза может сохраняться как минимум в течение 2022 года.

Дивизион российской ЗРК "Бук" заметили на станции станции Масловка в пригороде Воронежа

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным пригрозил ему экономическими последствиями, "которых он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, Вашингтон усилят свое присутствие в странах НАТО и предоставит военную поддержку Украине.

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