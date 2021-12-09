Россия перебросила под Воронеж дивизион ЗРК 'Бук'. Видео

Под Воронеж, примерно в 300 километрах от украинской границы, перебросили дивизион ЗРК "Бук" 49-й зенитной ракетной бригады армии России. Установку заметили среди большого скопления другой военной техники на железнодорожной станции Масловка в пригороде облцентра.

Ее запечатлели на камеру очевидцы, 8 декабря эти кадры появились в Telegram-канале "Записки Охотника". Подробности рассказали расследователи Conflict Intelligence Team (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на первом ролике видно множество самоходных артиллерийских установок "Мста-С", танки Т-80У, а также самоходную огневую установку 9А310М1 и пуско-заряжающую установку 9А39М1 зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Кроме этого, транспортные машины 9Т229 на шасси КрАЗ-255 с контейнерами 9Я266 для ракет.

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Тогда как на другом видео заметен эшелон с другими установками комплекса и радиолокационной станцией 9С18М1 "Купол".

Расследователи предположили, что всего на станции Масловка находится минимум один "Бук" в полном составе (один дивизион). При этом подчеркивается, что бортовые номера на всех установках закрашены.

"В настоящий момент там находятся поезда, прибывшие со станций Наро-Фоминск (Московская область), Ильино (Нижегородская область) и Красный Бор (Смоленская область). Неподалеку от этих станций дислоцируются соответственно 4-я гвардейская танковая дивизия, 288-я артиллерийская бригада и 49-я зенитная ракетная бригада. Все соединения входят в состав 1-й гвардейской танковой армии, прибытие элементов которой (в частности, 4-й танковой дивизии) на Масловку ранее отмечали мы и другие исследователи", – заявили в Conflict Intelligence Team.

Там добавили, якобы эти данные позволяют сделать вывод, что несмотря на переговоры президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря, сосредоточение российских войск в областях, граничащих с Украиной, продолжается.

Расследователи акцентировали внимание на мнения западных аналитиков. Например, аспирант кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона Роберт Ли предположил: даже в случае, если приказ о вторжении в Украину не будет отдан Кремлем, его угроза может сохраняться как минимум в течение 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден во время встречи с главой РФ Владимиром Путиным пригрозил ему экономическими последствиями, "которых он никогда не видел", если страна-агрессор вторгнется в Украину. Кроме того, Вашингтон усилят свое присутствие в странах НАТО и предоставит военную поддержку Украине.