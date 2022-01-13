Не устаю писать о том, что за 8 лет войны жители ОРДЛО особо и не помудрели. Критическое большинство здесь все так же верит в сказки о хорошей России, богатой стране и защитнике всех русских Путине. Здесь отчаянно и фанатично ждут "вот-вот возьмут к себе". Восемь лет.

Рушатся дороги и водоводы, закрываются шахты и заводы, растут цены (цены в ОРДЛО уже выше московских) и ухудшаются услуги, а критическая масса все еще пускает слюнки, медитируя "вот-вот Россия нас возьмет и все нам даст".

Не стоит задавать им вопросы. Люди, с выжженными пропагандой мозгами, вряд ли найдут в ваших вопросах логику, задумаются и начнут искать ответы. Здесь верят телевизору, ждут мессию, надеются, что хуже не будет и Кремль все же признает "республики", ну, или хотя бы заставит Украину признать "республики".

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Застрявшие в пропаганде люди особо уже и не видят когнитива в том, что говорят взаимоисключающие вещи.

"Скорее бы нас признала России и вложила бы деньги в шахты, дороги"- мечтают ОРДЛынцы.

Но, — говорим мы, — РФ оккупировала вас и за 8 лет, если бы у нее было такое желание, сделала бы ваш омечтанный "лас-вегос" по-донбасски: проложила новые водоводы, поставила новые столбы под электричество, осовременила бы шахты и заводы, сделала бы из больниц не советское говнище, а современную конфетку, почему же она не делает этого?

Ответ вас удивит. Ей (России) мешает Украина.

"Пусть Путин заставит Украину взять нас назад, но с особым статусом, так чтобы мы были самостоятельные, но Украина здесь все построила и восстановила, она обязана, должна, это она все разрушила".

То есть вы все же хотите быть частью Украины? — спрашиваем мы.

Нет, — орут ненавистно, — мы просто хотим, чтобы Украина здесь все отстроила, но чтобы мы остались в России.

Все ОРДЛО живет за счет получения двойных социальных выплат и от Украины, и от РФ, им выгодна такая ситуация, а значит и продолжение оккупации. При этом они хотят, упорно и фанатично хотят быть частью РФ, мечтая, чтобы их признал Путин. Но, все эти же люди хотят, чтобы украинские пенсии им платили и дальше. Именно поэтому здесь у более чем 80% жителей 3 паспорта: "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, паспорт гражданина Украины.

Ласковое теля двух маток сосет.

Жители ОРДЛО в упор не видят к чему привела оккупация и власть путинских коллаборционистов, мантра "Украина отстроит она виновата" сметает все сомнения и делает мир проще. Все ОРДЛО завешено триколорами и плакатами "Донбасс-Россия", "с Россией в сердце", "люблю Россию". В любви к "республикам" здесь никто не признается. Только в любви к РФ.

При этом главари "республик" убрали со своей риторики все тонкости присоединения ОРДЛО к РФ. Даже в новогодних поздравлениях, где обещания путинских кукловодов построить в ОРДЛО "угольную швейцарию" лились рекой, звучали отстраненные "разработать конституцию республик", что явно не вписывается в "вот-вот признает".

Но, жители ОРДЛО живут на своей волне и особо никто не слушает ни своих "главарей", ни Кремль, ни пропагандистов. Все верят в "вот-вот возьмут", делятся какими-то симулякрами из личных собраний сочинений "я слышал, как путин сказал, что вот-вот и обещал". И все, остальное, что не входит в рамки их радужного мечтания, они вычеркивают.

Удивительная психика. Слышат только то, что им хочется даже там, где его не говорят. Этим пользуется Кремль. Поэтому каждый раз, когда в ОРДЛО зреет бунт или растут сомнения в российском "вот-вот" Кремль дает ОРДЛынцам морковку, чтобы ОРДлынский ослик весело бежал вперед.

И каждый раз эта морковка не официальное заявление ГосДумы, Совета Федераций РФ, Путина или Кремля, а очередного российского клоуна, городского сумасшедшего типа Жириновский, Лимонов или коммунисты.

На фоне оккупации Казахстана РФ выдернула из ОРДЛО важные ресурсы. Из ОРДЛО в Казахстан выехали снайпера-буряты и киргизы. Буряты, удмурты, киргизы, да и казахи, много их воюет на стороне РФ и "республик" снайперами, они отличные охотники и их не нужно учить снайперскому мастерству. Они не скрывают этого, и в ютубе можно найти их бравые и не очень интервью.

Людям с восточным типом лица легко затеряться в толпе и изображать террористов-казахов, громящих банки. Поэтому из ОРДЛО выдернули в Казахстан достаточно крупную часть военных: это вот снайпера из лиц восточного типажа, и "вагнеровцы", и минеры, в том числе и жители ОРДЛО, резервисты из первой волны ополчения.

В ОРДЛО "народная милиция" видя такой отток военных начала роптать, но, отозванных быстро заменили на кадыровцев, усилив все военные части местных коллаборантов выходцами из Чечни. Это не нравится жителям "республик", поэтому сейчас здесь участились случаи разборок между военными из РФ и "народной милиции" с кадыровцами-чеченцами.

Жители ОРДЛО открыто переживают, что у РФ появится новая любимая игрушка (Казахстан) и гуманитарные грузы пойдут туда, а не в ОРДЛО.

Исходя из того, что поток гуманитарных грузов в ОРДЛО давно ослаб и разворовывать уже как бы и не чего, ОРДЛО достаются крохи с кремлевского стола, то Казахстан в ОРДЛО восприняли, как конкурента-вампира, возле яремной вены РФ. Хотя, здесь (в ОРДЛО) выражают надежду на то, что "собиратель земель русских" заберет в РФ Казахстан, лишив его независимости, а это хороший знак для ОРДЛО и Украины, Путин, нарастив силы, все же пойдет на оккупацию всей Украины. Ведь армию РФ тогда можно будет усилить за счет военных из Казахстана и добровольцев, заходящих нажиться на войне с Украиной.

Все это влажные мечты ОРДЛынии, которые меряют все по себе. И, тем не менее, ГРУ донесло в Кремль, что в ОРДЛО не довольны казахским вопросом и рост недоверия к Кремлю снова рванул вверх.

На фоне того, что Путина в ООН, НАТО, ЕС и США открыто и не скрывая отшлепали по усохшей старческой попке, показав ему, где мир видел его угрозы и шантаж, в ОРДЛО настроения панические. Поэтому, чтобы не разбежались, в ОРДЛО очередные сборы резервистов, учения на полигонах и морковка перед алчной мордочкой.

Морковка, правда, уже полусгнившая, как собственно и вся Россия, но Кремль знает, что "народу Донбасса" она понравится.

Коммунистическая партия России заявила, что подготовлен проект постановления о признании независимости "республик" и намерена внести его на рассмотрение Государственной Думы РФ в ближайшее время. Об этом сообщил депутат российской Госдумы Казбек Тайсаев (КПРФ).

Тайсаев Казбек Куцукович, который родился в селе Чикола, Ирафского района, Северо-Осетинской АССР, исконно русский, как все русские, выбран для оглашения очередного "вот-вот" не случайно.

Тайсаев Казбек Куцукович, как лицо восточной национальности (а в ОРДЛО особо и не отличают бурята от адыгейца, осетина от удмурта) заявив, что "КПРФ уже подготовила проект, по аналогии с Южной Осетией и Абхазией, признания независимости "ДНР" и "ЛНР", сыграл роль свадебного генерала, показав, что "видите, казахи за республики и после Казахстана придет черед лднр".

По словам Тайсаева, документ будет рассмотрен и принят уже в ближайшее время, поскольку, по мнению Кремля альтернативы Минским соглашениям нет, а нужно остановить войну.

Что ж, понятное дело, что мы не знаем, что в голове деменционного карлика и ГРУ Кремля, знаем только одно: официальное признание Кремлем "республик" не остановит войну, не принесет мир ни в "республику", ни в мирные части Украины, ни прекратит оккупацию, а РФ получит санкционный пакет, который приведет к ее полному экономическому краху.

Поэтому "план Б", о котором сейчас столько разговоров, не самый худший вариант для Украины. И в Кремле это знают. Но, один из самых худших вариантов для РФ и ОРДЛО.

И так, какие сценарии может разыграть Кремль с "морковкой для ОРДЛынского ослика"?

Из опасного для Украины.

Ну, во-первых, "республики" РФ если и признает, то в административных рамках всей Луганской и Донецкой областей Украины, именно поэтому там уже давно муссируется тема "оккупированная Украиной территория республик" и даже "особая экономическая зона". Я об этом уже писала. Территориальные претензии "республики" заявляли уже давно и даже "особый статус" они требовали на всю территорию Луганской и Донецкой области.

И хлипкий мир, ценой предательства тех, кто живет на мирных территориях, вряд ли принесет политические дивиденды нашей власти. Поэтому, думаю, что вряд ли ВРУ на это пойдет.

То есть, РФ опять остается оккупантом и агрессором, а мы можем из-за ввода российских войск на всю административную территорию "признанных РФ республик" в рамках административных территорий Луганской и Донецкой областей, потерять еще часть Украины. РФ в свою очередь вместе с "республиками" и оккупированной частью, получит полный пакет санкций. Поэтому, не думаю, что этот сценарий будет реализован. То есть, даже, если РФ признает "республики" и даже, если признает "республики" на всей части административных территорий Луганской и Донецкой областей, войска РФ выйдут за линию разграничения и обороны.

То, что у Кремля на языке, еще не значит, что ему за это не отрубают ручки. 2014-й никогда не повторится, и на РФ это знают. А вот такое признание, только усилит противостояние, то есть мира не будет. Напомню еще и то, что в ОРДЛО люди абсолютно добровольно получили уже более 1 млн. паспортов граждан РФ и около 3 тысяч паспортов граждан Беларуси.

Естественно, признав "республики", а к российскому признанию тут же подтянется Беларусь и, возможно уже Казахстан, сразу понесется "там живут граждане РФ, Беларуси, Казахстана, которых нужно защищать".

"Республики" признанные РФ и Беларусью могут вступить в ОДКБ — военный союз, что даст РФ снова- таки, не законный, шанс ввести "миротворческие войска" в ОРДЛО. А к Беларуси и Казахстану полетят международные санкции. Если Лукашенко на этой пойдет, то вот новая власть Казахстана, не думаю, им бы самим легализоваться в международной тусовке.

Это единственные минуса для нас, да и то, условные. Ну, заявит РФ, что признает "республики" в рамках административных территорий Луганской и Донецкой области, да кто ее туда пустит, а вот санкции прилетят мгновенно. Ну, будут ныть "республики" про "оккупированную Украиной территорию республик", да пускай ноют. Но, в строго отведенном для них месте. Ну, введет РФ в "республики" "миротворческие силы" из ОДБК, так они там 8 год тусуются. Все равно, все это будет расценено, как агрессия и оккупация, привет санкционный пакет!

Привет усиление линии разграничения современным оружием. Плюс для нас огромный. Возможно полное закрытие КПП и КПВВ, так это вообще плюсище, сразу исчезнет потом "пенсионеров-переселенцев" и в Украине легализуются настоящие переселенцы, а не те, кто мотается туда-сюда хапая льготы и выплаты.

Что же ждет жителей ОРДЛынии в случае "официального признания Кремлем республик": Мир? Процветание? Расцвет? – вряд ли! Если за 8 лет там все истлело, то никто его уже не исправит.

У РФ нет финансов. От слова совсем.

На военных маневрах и ссоре со всем миром Путин потерял триллионы долларов, обескровив РФ. Россиянам скоро не чего будет кушать, ведь большая часть из них уже испытывает недостаток в продуктах питания . И все больше и больше на РФ преступлений, связанных с банальной нищетой и желанием покушать. Поэтому ничего кроме нищеты и оккупации "признанные" непризнанные не получат. Вкладывать финансы в это шоу желтого дома РФ не будет, а вот вкладывать в дестабилизацию и военщину, так это завсегда!

Луганчан, жителей Свердловска, Кадиевки и Алчевска уже сейчас беспокоит, отсутствие продуктов в торговой сети "Абсолют". В магазины не завозят новый товар. В соцсетях говорят о возможных факторах перебоев с продуктами: закрытие границ на фоне возможного аншлюса РФ, о банкротстве торговой сети и… о том, что владельцы выехали из "республик", чтобы не попасть под санкции после признания "республик" Путиным.

За последние дни в ОРДЛО существенно поредели торговые полки, и дефицит продуктов на лицо.

Стоит отметить, что многие российские и белорусские торговые марки активно пополняли ряды продуктов и бытовой химии в ОРДЛО, но, вот на фоне заявлений "вот-вот республики станут второй Осетией и Абхазией и Приднестровьем" желающих получить санкции за торговлю с непризнанными миром и признанными РФ, становится все меньше. И это только начало.

И если ОРДЛынцы радуются, что "вот-вот", нормальные люди ужасаются открывающимся перспективам.

Любое признание "республик" уже будет воспринято, как факт агрессии и оккупации, а значит, РФ получит по шаловливым ручкам. Не зря, представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Россия является стороной этого конфликта, а не посредником, как она часто утверждает.

Признавай, не признавай Кремль ОРДЛО в качестве "республик", вводи "миротворцев" не вводи, война не выйдет за линию разграничения.

И если россиян готовят информационно к тому, что их в Украине ждут, в это в ОРДЛО и на РФ уже не верят. За 8 лет мы показали свои приоритеты: вера, нация, армия, мова, Европа, НАТО.

Поэтому вот та партизанская война, которую сейчас ведет Казахстан, это зародыши цветочков, от того, что ждет РФ и ОРДЛО в случае попытки расширить свою территорию.

Поэтому в случае признания РФ "республик" нас ждет информационный шторм, психологический накал, попытки политически продавить особый статус для ОРДЛО в рамках административный территорий Луганской и Донецкой областей от коллаборантов пророссийских сил, работающих в поликтикуме Украины, усиление линии разграничения, введение миротворческого контингента НАТО, жаркое время на фронте, требующее единения Украины, волонтеры привычно вернутся к работе, ВСУ привычно вернутся к своей работе, тыл привычно будет держать строй.

А вот "признанные-не признанные" территории так и останутся свалкой.

Тут же ОРДЛынцы главного не уловили.

Они-то что ждут? Когда их присоединят к РФ в качестве автономного или федерального округа, а им? А им "признание" То есть гнилую, очень гнилую морковку!

Заявление КПРФ о признании "независимости республик", то есть сделать из них Приднестровье, Абхазию, Осетию, это не присоединение к РФ.

То есть ОРДЛынцев снова кх-хе обманули.

Признание РФ "республик" делает их еще более никчемными. То есть, пока они де-юре Украина, хоть и в оккупации, там бегает и суетится какой-никакой бизнес.

Как только "республики" получают статус "признаны РФ", то есть статус Приднестровье-2, из них бизнес не то что бежит, он просто исчезает.

В ОРДЛО после признания их "независимости" РФ (не присоединения к РФ, как мечтают жители ОРДЛО, а признании именно "независимости республик", как отдельных "государств") не будет ни одной уважающей себя торговой марки и компании. Не будет спорта, автоперевозок, аэропортов, торговых сетей, мобильной связи, интернет провайдеров, банков, международных переводов… Не будет ничего! Никто не признает документы ОРДЛО.

Так вот, еще раз и по буквам для жителей ОРДЛО:

— не уважаемые жители ОРДЛО в их критическом пророссийском большинстве, как бы вам не хотелось и не мечталось, Кремль, Путин, РФ никогда, никогда не присоединят вас к своей территории, ОРДЛО никогда не будет ни Южным Федеральным, ни автономной республикой, ни в составе Ростовской области, нигде оно не будет на карте и глобусе РФ. Никогда! РФ такое "Г", как вы не нужно.

— не уважаемые жители ОРДЛО в их критическом пророссийском большинстве, вам еще раз всунули в рот вкусное-гнилую морковку с триколорадной плесенью, которая зовется "признание РФ независимости республик".

Что ж, я вижу в этом вопросе исключительно плюсы.

Если "республики" и РФ после признания "республики" и их "независимости" заявят территориальные претензии на административные территории Луганской и Донецкой областей, это даст нам шанс потребовать от мира жесточайших санкций и отключения РФ от международной банковской системы, а так же введения на территорию Украины миротворческого контингента НАТО и ООН. Ну, а еще мы окончательно определимся, кто наш друг и враг внутри поликтикума страны. А заодно проверим нервы у наших совецкообожаемых граждан, которые в момент могут получить исполнение своих желаний, то есть переселение в гетто-тюрьму. Вот, поверьте, от одного осознания, что завтра они могут писять кровью в застенках "Изоляции" протрезвляет ватную голову лучше галоперидола. Признав "республики" РФ вляпается по самые не могу.

Получив признание "независимости республик" от РФ жители ОРДЛО навсегда потеряют шанс стать частью РФ. Со временем их феерия и ликование "наконец-то нас признали" сойдет, как с белых яблонь дым, и они снова запоют любимую песню "мы не этого хотели-нас обманули", но, будет поздно.

Признав "независимость республик" РФ сделает контрольный в их голову и навсегда обрубит пуповину, вот этих донбасянских зомбоящеров, воющих "скоро Путин нас сделает частью великой России".

Знаете, джек-пот для жителей ОРДЛО, это после их признания РФ, объединение "республик" с Осетией, Абхазией и Приднестровьем в эдакий "союз ишаков" под протекторатом Кадырова! Чего я им и желаю!