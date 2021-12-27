Россия начала шантажировать Украину из-за вакцины 'Спутник V'

Российская сторона в переговорах по Донбассу требует от Украины фактически признания вакцины против коронавируса "Спутник V" (РФ) и справок об иммунизации ею прибывающих из ОРДЛО людей. Только при таком условии там "согласятся" открыть контрольные пункты въезда-выезда.

Об этом в эфире канала "Дом" рассказал представитель Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович. Он напомнил, что на последнем в этом году заседании не удалось договориться о всех КПВВ: украинские открыты еще с 10 ноября 2020-го, а те, что со стороны временно оккупированных территорий, остаются закрытыми.

"Из-за того, что возможные результаты переговоров сводят к субъективизации так называемых "Л/ДНР". Их задача вывести Россию за пределы конфликта, сделать вид, что она – посредник, а у нас внутренний гражданский конфликт. Конечно, мы на это не пойдем. Потому что основой мирного урегулирования является признание Россией своего статуса как стороны конфликта, которой ее признает весь цивилизованный мир, кроме ее самой", – отметил спикер украинской делегации ТКГ.

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Он подчеркнул, что только в таком случае могут быть реализованы Минские договоренности и соглашения, достигнутые в рамках "нормандского формата", которые подписаны и с участием РФ. Невыполнение этих договоренностей, объяснил Арестович, и начинается с того, что россияне не признают себя стороной конфликта.

А не открывая КПВВ, заявил он, так называемая оккупационная власть просто ставит под угрозу благосостояние людей, проживающих на территории временно оккупированных районов Донетчины и Луганщины, и могли бы приехать на подконтрольную Украине территорию. В частности, чтобы получить социально-экономические выплаты, оформить украинские документы и сделать прививку против коронавируса вакцинами, которые сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Наши КПВВ уже более года открыты. Открываются ежедневно в 8 утра. Осталось только пропустить граждан с той стороны. Но они и здесь зацепились за необходимость признать вакцину "Спутник V" в документах, и сами документы с печатями "Л/ДНР". В общем, сделать все то, на что мы никогда не пойдем", – рассказал о шантаже Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 декабря на встрече Трехсторонней контактной группы стороны договорились о возобновлении действия режима "тишины" на Донбассе. Однако оккупанты не продержались и суток – уже 23 декабря они трижды обстреляли позиции ВСУ, используя запрещенное вооружение.