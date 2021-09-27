Россия начала масштабные учения в Крыму: задействовали почти 2 тыс. военных

Российская Федерация 27 сентября развернула очередные масштабные учения военно-десантных войск во временно оккупированном Крыму. К ним привлекли около двух тысяч военных и свыше 100 единиц боевой и спецтехники.

Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Как передает ТАСС, мероприятия продлятся три дня на полигоне Опук в восточной части полуострова.

В российских учениях принимают участие военные из состава десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

По данным российского оборонного ведомства, они собираются отрабатывать ведение обороны, в ходе которой выполнят упражнения боевых стрельб огнем из штатного вооружения боевой техники. Также совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями.

Видео дня

Стартовали военные мероприятия страны-агрессора с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Десантники использовали боевые машины БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ "Ракушка", которые на вооружение армии РФ поступили летом 2021 года.

"Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и 122-мм гаубиц Д-30", – отчитались в Минобороны РФ.

Отмечается, что помимо этого в своих учениях российские военные будут использовать различные виды оружия. Среди них автоматы АК-12, пулеметы "Печенег", гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет "Корд", реактивный пехотный огнемет РПО-А "Шмель", автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, Россия не отвела свои войска от украинской границы после совместных учений с Беларусью "Запад-2021". В частности, там остается 19 дополнительных батальонно-тактических групп армии РФ.