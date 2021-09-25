Российские войска после учений с Беларусью остались вблизи границ Украины, – Залужный

Совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2021" уже завершились, однако Россия не спешит отводить свои силы. Так, возле границы с Украиной до сих пор остаются многочисленные военные группы армии РФ.

Их массового возвращения на места постоянной дислокации украинская сторона не фиксирует. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, на усиление участников "Запада-2021" в целом вышло 19 батальонно-тактических групп. В каждой из них – около тысячи человек. Они размещались на территории и Беларуси и Российской Федерации.

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Еще 16 сентября по телевидению показали официальное закрытие учений. Однако на сегодня украинское командование не увидело того, чтобы вовлеченные в них военнослужащие страны-агрессора вернулись обратно.

По словам главнокомандующего ВСУ, указанные батальонно-тактические группы сейчас выполняют задачи в Южном военном округе РФ.

"Они не стоят с автоматами вдоль нашей границы. Но находятся в соответствующих районах, приближенных к государственной границе", – уточнил Залужный.

Генерал-лейтенант отметил, что определенные передвижения фиксируются, поскольку некоторые российские военные возвращались в места дислокации, чтобы принять участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ. В то же время расслабляться, отметил он, украинские силы сегодня совсем не могут.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев ранее отметил, что украинские военные и разведчики не видят непосредственной угрозы учений "Запад-2021" для безопасности Украины. В частности, на территории Беларуси не наблюдалось создания ударных группировок или иных действий, свидетельствующих о наступлении.