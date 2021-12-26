Россия в случае войны использует преимущество в Азовском море, – Кулеба

Если Россия решиться на масштабное наступление на Украину, для давления на южные украинские города она будет использовать свои военные силы в Азовском море. В этом регионе у РФ есть преимущество.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Washington Post. С самого начала войны на Донбассе россияне пытаются установить свои правила игры на Азовском море. Оно станет одной из стратегических точек для России в случае войны.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. А в случае войны оно будет активно использоваться ею для давления на наши южные города на берегу Азова", – считает Кулеба.

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Он добавил, что на сегодня Российская Федерация "диктует ситуацию в Азове и преимущественно использует его как театр военных действий".

Добавим: в декабре РФ сообщала о военных учениях – стрельбах – в Азовском море. В связи с этим, как утверждали в Кремле, военными было перекрыто почти 70% акватории.

В Bloomberg недавно заявили, что Россия продолжает наращивать войска вблизи Украины, несмотря на то, что Кремль согласился на переговоры по безопасности с США.

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