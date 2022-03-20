Российское командование начало расследование из-за дезертирства военных в Украине, – Генштаб ВСУ

Комендатура российского Белгорода начала расследование в отношении 10 военнослужащих 138-й мотострелковой бригады. Эти оккупанты участвовали в наступлении на Харьков, но из-за больших потерь армии РФ отказались воевать и призывали остальных солдат возвращаться домой.

Об этом сказано в сводке Генерального штаба ВСУ, которая была опубликована в Fcebook. Отмечается, что российские оккупанты продолжают нести серьезные потери, а их морально-психологического состояние ухудшается с каждым днем.

"Карательные подразделения росгвардии, которые вовлекаются в боевые действия, потеряли значительное количество вооружения и военной техники. Восстановление потерь происходит за счет устаревшей и частично неисправной техники", – написано в сообщении.

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Также оккупанты терпят неудачи на южном направлении. Так, начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики".

"Кремлевское руководство недовольно тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что российские оккупанты, попавшие в плен наших защитников, отказываются возвращаться в РФ. Многие из них не хотят дальше воевать, потому что им страшно.

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