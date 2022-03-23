Российским оккупантам в небе устроили ад: Воздушные силы ВСУ подвели итоги дня

Российские оккупанты 22 марта потеряли в Украине еще 6 самолетов, 1 вертолет, 5 беспилотников и 5 крылатых ракет. Юбилейный 100-й самолет сбили защитники Мариуполя.

Об этом сказано в сводке командования Воздушных сил ВСУ в Facebook. Ударная авиация в течение дня наносила удары по наземным целям, где скоплялась техника и живая сила врага, а истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

"Противовоздушная оборона Сухопутных войск отчитывается о сбитии одного БПЛА и одной крылатой ракеты. Еще одна – на счету воина десантно-штурмовых войск, уничтожившего "крылатую" из ПЗРК. Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты лишились более 200 самолетов и вертолетов, свыше 500 танков и сотни другой техники. Также армия агрессора потеряла примерно 15 300 человек личного состава. Фиксируется также большой процент смертности среди тяжелораненых путинских солдат.

При этом менее чем за месяц в Украине погибло больше российских генералов, чем за 10 лет войны советской армии в Афганистане.

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