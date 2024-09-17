Российский паспорт мэра Одессы Труханова 'засветился' за две недели до вторжения РФ в Украину: он еще раз возразил. Фото документов

У мэра Одессы Геннадия Труханова есть действующее гражданство Российской Федерации. Свой российский паспорт он "засветил" в преддверии вторжения РФ в Украину, когда оформлял по этому документу российскую банковскую карту.

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Об этом заявил общественный деятель, волонтер и блоггер Сергей Стерненко в Telegram. По его словам, о наличии у Труханова гражданства РФ свидетельствует информация, полученная из слитных российских баз данных.

Стерненко обнародовал копии документов, согласно которым мэр Одессы был зарегистрирован по адресу: Московская область, город Сергеев Посад, улица Парковая, 5. Заявление о выдаче российского паспорта он писал 18 марта 2011 года.

Кроме этого, Стерненко отмечает, что 9 февраля 2022 года мэр Одессы также оформил российскую банковскую карту. Волонтер обнародовал скрины, указывающие на это.

Следует отметить, что сам мэр Одессы Геннадий Труханов неоднократно отрицал наличие российского паспорта. В последний раз разговор об этом состоялся в 2023 году во время интервью "Радио Сврбода".

Он подчеркнул, что НАБУ в 2018 году обращалось с запросом в РФ о наличии у него российского гражданства.

"И получили ответ, что Труханов не является гражданином и не был никогда гражданином Российской Федерации. Паспорта, которые якобы у него есть, эти паспорта недействительны и нуждаются в уничтожении", – сказал Труханов в интервью.

Ранее, в 2019 году, в суде, где он проходил как подозреваемый в завладении 185 млн грн из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости, Труханов заявлял, что аннулировал свой паспорт гражданина РФ еще в 2017 году через российский суд.

Он привел документы соответствующего решения от 13 сентября 2017 г. Сергиево-Посадского городского суда Московской области.

Как следует из этих документов, российский суд по иску самого Труханова признал незаконными решения о выдаче ему российских паспортов и признал недействительными сами документы.

По словам Труханова, свой паспорт РФ он якобы узнал из сети Интернет и сам инициировал проверку, и обнаружил, что на его имя был выдан паспорт, который позже дважды заменяли.

Российское МВД признало, что первый документ Труханову выдали безосновательно, а следовательно, все последующие процедуры не были законными.

Российский суд установил, что паспорт Труханову был издан на основе паспорта СССР, при этом гражданином России он не является, на его территории не зарегистрирован.

Сам Геннадий Труханов уже отреагировал на обвинение Стерненко.

Мэр Одессы в очередной раз отрицал наличие у него российского гражданства.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2016 году Труханов зажег паспорт РФ во время оформления оффшорных компаний на Виргинских островах. Об этом свидетельствуют данные "Следствие.Инфо", собранные в рамках международного журналистского расследования.

Однако СБУ не нашла подтверждения информации о наличии у мэра Одессы Геннадия Труханова.

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