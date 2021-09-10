Наев об учениях "Запад-2021": непосредственной угрозы со стороны Беларуси для Украины нет

Украинские военные и разведчики на сегодня не видят непосредственной угрозы учений "Запад-2021" для безопасности Украины. В частности, на территории Беларуси не наблюдается создания ударных группировок или других действий, которые бы свидетельствовали о наступлении.

Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, выступая в студии "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как пояснил генерал-лейтенант, в военной терминологии есть разные степени уровня угрозы, к примеру, вероятная и непосредственная.

Вероятная угроза широкомасштабного наступления России существует с 2014 года, когда РФ проявила агрессию на Донбассе.

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"Соответственно, мы готовимся и отрабатываем планы. Это обычная военная практика, это делают во всех странах мира", – отметил Наев.

Что касается "Запада-2021", то украинским военным известна информация об этих мероприятиях, все полигоны, где запланированы учения, количество солдат и т.д..

"В этих учениях непосредственной угрозы, в частности создания ударных группировок, подготовительных мероприятий по агрессии к Украине, не видно", – подчеркнул командующий ОС.

"Но обстановка динамическая, она меняется", – добавил он, указав, что украинская разведка следит за ситуацией.

В рекламной паузе во время общения с журналистом Наев уточнил, что для учений в Беларуси размещено 2,5 тыс. военных, небольшое количество броне- и авиационной техники.

Основная фаза учений начнется в понедельник, 13 сентября, на территории Беларуси.

В связи с этим Госпогранслужба Украины увеличила количество нарядов на границе, а также увеличено количество сил, осуществляющих сбор информации.

"Мы готовы к любому развертыванию сценария", – заверил генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины.

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