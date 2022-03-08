Российские войска еще не поняли, что уже умерли, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "российской армии в Украине конец". По его словам, оккупанты не могут ни продолжать наступление, ни удержать те города, в которые они уже зашли.

Своим мнением Арестович поделился в Facebook вечером 8 марта, на 13-й день войны. "Честно говоря, как военный, я не вижу вариантов для российской армии в Украине", – заявил он.

"Они еще движутся по инерции приказов, но пытаться окружать одновременно четыре крупные городские агломерации (Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев) 200 тысячами войск, разнесенных на дистанции в 500 км, могут только полные идиоты", – рассказывает Арестович.

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По его словам, оккупанты еще могут попытаться штурмовать Киев, Харьков, Сумы и Николаев, однако на успех им рассчитывать не придется.

"Российские войска уже едут по инерции, они еще не поняли, что уже умерли. Российской армии в Украине конец. Эти идиоты растянули силы, пытаясь нахапать как можно больше. В результате – не удержать, ни наступать. Им здесь конец. Страшный, разгромный, позорный. Такой, что содрогнется сама история. И это будет закономерный финал этого затхлого, свинцового, нечеловеческого режима", – добавил Арестович.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается на коленях умолять Альянс о каких-либо решениях.

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