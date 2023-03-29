Российские спецслужбы привлекают детей к фейковым минированиям в Украине: СБУ раскрыла схему. Фото
Служба безопасности Украины установила новые факты, подтверждающие, что российские спецслужбы привлекают украинских детей к подрывной деятельности против своей страны. СБУ разоблачила тинейджерскую группу, причастную к серии анонимных сообщений о псевдоминировании в Киеве и других городах Украины. Преступную деятельность подростков дистанционно координировали представители российской ФСБ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что больше всего подростки "минировали" здания органов государственной власти, а также объекты социальной инфраструктуры.
Так, в октябре 2022 года они одновременно сообщили о фейковом минировании 14 местных судов.
Чтобы организовать такую деятельность несовершеннолетних, представители российских спецслужб создали специализированное интернет-сообщество, в которое регулярно привлекали несовершеннолетних детей из разных регионов Украины.
По указаниям врага подростки периодически рассылали на электронные адреса госучреждений фейковые сообщения о "минировании". Причем такую "рассылку" осуществляли от имени посторонних лиц, используя специальные компьютерные программы, чтобы скрыть свою локацию.
В результате расследования СБУ разоблачила руководителя тинейджерской группы. Им оказался несовершеннолетний житель Черниговской области.
У подростка были контакты с российским спецслужащим, который связывался с ним через мессенджер и ставил ему задачу.
По адресу жительства псевдоминёра провели обыск. У подростка был найден мобильный телефон и компьютер с доказательствами противоправной деятельности и общения с агрессором.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ задержала российского агента, собиравшего для россиян разведданные о местонахождении складов боеприпасов и баз военной техники украинских воинов на Авдеевском направлении.
Также СБУ обезвредила агентурную группу ФСБ, готовившую ракетные удары по объектам "Укрзализныци". Разветвленная агентурная сеть противника действовала в Харьковской и Донецкой областях
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