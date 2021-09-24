Российские самолеты устроили провокацию в небе во время учений ВСУ. Видео

Российская авиация нарушила порядок использования воздушного пространства во время учений ВВС и ПВО Украины. Борты Су-24МР и Ил-20 пересекали курсы мишеней украинских зенитчиков.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ. Инцидент случился во время учебных стрельб, которые проводили украинские военные (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Самолеты пересекали боевые курсы мишеней, по которым велась стрельба зенитными управляемыми ракетами.

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"Российское руководство очередной раз демонстрирует свое настоящее лицо, устраивая провокации и подвергая опасности собственных военных летчиков", – заявили в командовании.

Отметим, что накануне – 23 сентября – российские корабли также устроили провокации во время учений ВМС Украины. Тогда они совершали опасные маневры и демонстративно наблюдали за украинским военными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный допускал вероятность провокаций во время учений со стороны России.