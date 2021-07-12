Российские оккупанты накрыли ВСУ огнем из гранатометов и устроили провокацию

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе. Они ударили в сторону позиций Вооруженных сил из гранатометов, а также устроили провокацию с запуском двух БПЛА.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, сообщил штаб ООС на странице Facebook. В то же время известно, что в рядах оккупантов было два "200".

В течение 11 июля российские наемники открывали огонь:

дважды возле Песков – с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Новоселовки – из минометов 82-го калибра;

вблизи поселка Нью-Йорк (ранее Новгородское) – со станковых противотанковых гранатометов;

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у Широкино – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов;

в направлении Авдеевки – с ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Кроме этого, в районе проведения ООС украинские военные зафиксировали пролет с пересечением линии разграничения двух враждебных беспилотников.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, применяя установленный координационный механизм. По состоянию на 07:00 понедельника, 12 июля, нарушений "тишины" не было зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Офицер ВСУ Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что за 11 июля в рядах российских оккупантов зафиксировано две необратимые потери. Один "200" в 5 ОМСБр 1 АК, не боевой, в результате подрыва на НПП, еще один – в 6 ОМСП, не боевой, из-за болезни.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля в Украине чествовали годовщину трагедии 2014 года, когда Россия со своей территории ударила с "Градов" по позициям ВСУ возле Зеленополья Луганской области. В результате обстрела погибли 37 защитников Украины, еще около 120 были ранены.