В ходе систематической нехватки денежных средств в "ДНР", которая абсолютно зависима от обеспечения России, Пушилин дал указание главам всех "министерств" и "ведомств" перейти на режим жесткой экономии.

На выполнение указа руководствм "МВД" принято исключительные меры по экономии средств. В частности, по сокращению выдачи топлива для служебных авто, минимизировать закупки авто запчастей, закупки обмундирования и т.д. Но главный источник экономии расходов – сокращение кадров.

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Разумеется, боевиков "ДНР" обычным способом уволить нельзя, как оказалось. Это те люди знающие достаточно информации, которую могут пустить против своего начальства. Конечно же "верхушкам псевдореспублики" не выгодно такое положение.

Тогда руководство т.н. " МВД ДНР" придумали такую уловку, которая привела к выполнению поставленной задачи, и дала возможность остаться не приделах, Так по т.н. Министерству издали указ об обязательном проведении аттестационных комиссий. Как следствие – массовое увольнение "правоохранителей, которые приобрели право выхода на пенсию на льготных условиях". Первым делом вышвырнули людей, достигших пенсионного возраста. Это как раз те изменники, которые в 2014 году переметнулись в ряды "ДНР" по призыву "русского мира": Гиркиных, Безлеров, Дремовых, Диких. Конечно же это вызвало негодование у боевиков, как так они боролись и верили за "псевдореспублику", а теперь их вышвыривают как ненужный хлам. Они начали готовить коллективные обращения в "генеральную прокуратуру" и "Верховный суд ДНР", не понимая, что все эти структуры, как и то, что они делали и делают, никем не признаны и незаконны. Какая справедливость или законность в незаконном военном формировании под названием "ДНР"?

Так какой вывод мы можем сделать со всей этой ситуации? Что боевики "ДНР" мечтали о прекрасной жизни, но по истечению сроков остались никому не нужны. Что главари оккупированных территорий не защищают своих боевиков, а просто ими пользуются, а потом выкидывают и оставляют без поддержки, как ненужный хлам. Неужели можно опираться на такое правительство и защищать тех, кто в конечном итоге оставит тебя не с чем? Стоит задуматься, какую сторону выбирать. Там, где до последнего будут тебя защищать и бороться за Страну, которая никогда не оставит тебя в беде или же никем не признанные территории и правительство, которое ищет только свою выгоду.

Можно сделать вывод, что каждый получает то, что заслуживает.

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