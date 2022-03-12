России не хватает сил для наступления, оккупанты проводят скрытую мобилизацию, – глава ГУР Буданов

Все мечты российских оккупантов о быстром захвате Украины провалились. Наступление вражеской армии захлебнулось, ей не хватает ресурсов и сил для активизации боевых действий.

Об этом заявил глава управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала "Украина 24". Он отметил, что РФ вынуждена проводить скрытую мобилизацию.

Новые подразделения собирают по всей России, но в первую очередь Кремль ищет усиление в оккупированном Крыму и на территориях ОРДЛО. Также агрессор готовится перебросить в Украину военных из Сирии.

По словам Буданова, РФ собирает наемников из многих уголков мира, в частности, из Ливии. Также оккупанты ищут усиления на непризнанных территориях – Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия.

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При этом большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский накануне записал новое обращение к украинскому народу. Он отметил, что мы уже достигли стратегического перелома и направляемся к победе.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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