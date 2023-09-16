Родственница председателя Львовской ОВА причастна к бегству за границу почти 200 мужчин призывного возраста - СМИ

34-летняя Наталья Муха оказалась близкой к семье главы ЛОВА Максима Козицкого. Именно она причастна к выезду через систему "Путь" почти 200 мужчин призывного возраста, так и не вернувшихся в Украину.

Об этом стало известно из расследования NGL.media. Как выяснилось, Муха является "родной сестрой жены Степана Козицкого", брата председателя ЛОВА Максима Козицкого.

Информация, проверенная NGL.media, подтверждает, что между Наталией Мухой и Максимом Козицким действительно существует родственная связь, хотя она немного иная. Фактически, она является женой родного брата Ольги Козицкой (девичья фамилия – Муха), которая в свою очередь является женой Степана Козицкого. Эта связь была подтверждена через данные деклараций, реестр недвижимости и общие адреса проживания.

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Судя по соцсетям Натальи Мухи и Ольги Козицкой, они достаточно близкие подруги. Наталья Муха также присутствует на совместных фото с Максимом и Степаном Козыцкими.

Как уже отмечалось, 34-летняя Наталья Муха является руководителем николаевской организации "Просвита" и также возглавляет николаевский народный театр "Хлеб". По информации, поступившей от "Просвита" и Общественной организации "Театр Хлеб" в Львовскую областную военную администрацию, которая выдавала разрешения на выезд, около 200 молодых мужчин призывного возраста покинули Украину и не вернулись. Наталья Муха не отвечала на звонки и сообщения, отправленные NGL.media с просьбами объяснить выявленные факты.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты установили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из Украины мужчин призывного возраста. Также они выяснили имена и фамилии 2248 граждан, которые пересекли границу по разрешениям от Львовской ОВА и не вернулись.

Лидерами антирейтинга стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области. Это местный центр всеукраинского общества "Просвіта" и ОО "Театр Хліб". Используя их, за границу выехало около 200 мужчин.

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