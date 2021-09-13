Родственники погибших в крушении МН17: мы призываем российское руководство признать вину и сотрудничать с судом

В Нидерландах в судебном комплексе Judicial Complex Schiphol, в понедельник, 13 сентября, в 10:00 по местному времени стартовало очередное судебное заседание по делу МН17. В суде продолжили свои выступления родственники погибших рейса МН17, которые призвали Россию признать вину и сотрудничать с судом.

Как сообщил представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, который вел прямую текстовую трансляцию во время заседания суда, многие родственники жертв авиакатастрофы в своих выступлениях обвинили именно Россию в страшной трагедии, которая произошла в небе над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. Родственники жертв призвали российское руководство страны признать свою вину в случившемся и сотрудничать с судом.

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Он же привел статистику, которая была представлена в суде. Так, по его словам, в среднем пассажирам рейса МН17 было 38 лет. Троим было около одного года. Всего в самолете находились 118 пассажиров до 30 лет, "чья жизнь только начиналась и которую безжалостно оборвали".

Как известно, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. Тогда на его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа. Они все погибли.

В ходе расследования трагедии, международная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В июне 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на момент уничтожения самолета полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

В суде планируют выступить более 90 родных жертв авиакатастрофы из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады. Запланировано 10 дней слушаний в течение трех недель.

Как сообщал OBOZREVATEL, родственники погибших в авиакатастрофе Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, дают показания в суде. Они рассказывают, как трагедия повлияла на их жизни и высказывают свое мнение о виновниках катастрофы.