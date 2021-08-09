У Нади много травм, родители ищут деньги: новые детали ДТП со студенткой-продавщицей арбузов под Одессой

Продавщица арбузов на Одесской трассе Надежда Костанди-Балан, на которую налетел автомобиль КІА, сейчас находится в реанимации. Состояние 16-летней девушки стабильно тяжелое, врачи провели несколько операций и ждут, когда пострадавшая пойдет на поправку.

Но вот родители девушки начали распродавать хозяйство, чтобы собрать деньги на лечение и реабилитацию дочери.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В день трагедии, 5 августа, Надя впервые вышла торговать арбузами возле трассы. Она учится в Черноморском морском профессиональном колледже при Одесском Национальном морском университете и хотела подзаработать денег на учебу.

Отец девушки Владимир Балан рассказал OBOZREVATEL, что дочь мечтает о море: "В колледже учится на официантку-бармена. А потом хочет ходить в плавание, чтобы помогать нам, родителям. Она придумала себе такое будущее, чтобы помочь нам с матерью в нашем нелегком труде. Она видит, как тяжело мы работаем в сельском хозяйстве, чтобы заработать копейку".

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Семья Нади живет в селе Овидиопольского района под Одессой. Чтобы собрать деньги на ее лечение и реабилитацию, родители решили продать трех из пяти коров.

"Ей предстоит долгая реабилитация. После того, как коров продадим, останется старенький трактор и земля. Будем смотреть, если потребуется, все продадим, чтобы поставить на ноги дочку", – говорит Владимир.

По словам отца, дочери удалось избежать травм головы, но у нее раздроблены кости таза, порвана почка и селезенка, пробито легкое, сломаны ноги и ребра. Врачи провели несколько операций и скоро будут принимать решение, что дальше делать с пострадавшей.

Родители уже три дня не видели Надежду, в реанимацию их не пускают.

"Сразу после аварии она была в сознании и успела перекинуться с матерью несколькими словами. Она была в шоке и все время беспокоилась за маму, просила, чтобы я не переживал", – говорит Владимир.

Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди сбрасывают деньги родителям. Все, кто хочет помочь, могут перечислить средства на карточку отца девочки – 5168 7451 0849 9267 Владимир Балан.

OBOZREVATEL продолжает следить за этой историей.