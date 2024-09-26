На Киевщине в результате задымления в доме погибли два человека. Подробности трагедии

В Броварском районе Киевской области во время проверки информации о задымлении в жилом доме спасатели обнаружили тела двух человек. К сожалению, медики только констатировали смерть мужчин.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Причины трагического случая установят правоохранители.

По словам спасателей, 26 сентября в 2:39 к ним поступило сообщение о задымлении в жилом доме в селе Рудницкое.

"По прибытию специалисты Службы спасения сразу же начали проводить разведку и установили, что предметом задымления в доме был матрас. А рядом с ним были обнаружены тела двух погибших людей мужского пола. Возгорание было ликвидировано в 3:33", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области, по информации следствия, местный житель, убирая свой земельный участок, курил сухостой. В результате огонь перекинулся на промышленные ангары и уничтожил три грузовых автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 25 сентября, спасатели продолжали ликвидацию пожара между селами Тарасовка и Крюковщина. Днем стало известно о горении отдельных очагов бездействующей свалки общей площадью 2,5 га.

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