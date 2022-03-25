РФ выводит отдельные войска на свою территорию в связи с потерями более 50% личного состава, – Генштаб

Подходят к концу 29-е сутки полномасштабной войны российских оккупантов против Украины. Вражеская армия так и не выполнила задания по полному захвату Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины. При этом путинские войска продолжают нести потери и на некоторых направлениях вынуждены бежать.

Об этом сказано в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook, опубликованной в ночь на 25 марта. Чтобы восполнить потери, оккупантам приходится перебрасывать резервные подразделения российской армии. Отмечается, что частичного успеха врагам удалось добиться лишь в Донецкой области, где они удерживают сухопутный коридор между Ростовской областью и Крымом.

Оккупанты продолжают наносить артиллерийские и авиационные удары на Полесском направлении, а также пытаются восстановить положение своих сил в районах Киева и поселка Макаров. На Броварском направлении россияне перешли к обороне и начали окапываться. Враги пытаются блокировать Чернигов, Сумы и Харьков, наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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Также пробовали наступать в районе Изюма, но понесли потери. "Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию РФ в связи с потерями более 50 процентов личного состава", – отметили в Генштабе.

На Донецком направлении оккупанты сосредоточены на захвате городов Попасная, Рубежное и Мариуполь, но успехов у них нет. В Запорожской области враги тоже перешли к обороне.

"На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению записей. В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", – сказано в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за месяц полномасштабной войны против Украины погибло уже почти 16 тысяч российских оккупантов. Также враги потеряли около 530 танков, почти 1600 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

За это время Россия выпустила по городам Украины уже более 1200 ракет. Однако меткость серьезно подводит оккупантов – только 39% из них попали в цель.

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