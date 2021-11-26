Резников о российской эскалации: это гибридная атака, развернутая для давления на Запад и граждан РФ

Наращивание российской военной мощи у границ с Украиной является гибридной атакой. Таким образом, Кремль пытается оказывать давление на западные страны и на самих россиян. Кроме того, РФ стремится изменить курс Украины в ЕС и НАТО.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на власть". По его словам, своими действиями Россия "проверяет мир на гибкость" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Происходит стресс-тест НАТО и ЕС и вообще проверка мира на гибкость. В том числе это приглашение к танцу Джо Байдена: сдавайся, будем с тобой договариваться. Грубо говоря, эскалация ради деэскалации. Но это не значит, что мы должны расслабляться. Это испытание на национальную устойчивость нашей страны", – отметил глава Минобороны.

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По его словам, цель Кремля – дестабилизация в Украине и изменение политического курса государства в ЕС и НАТО через смену действующей власти.

Кроме того, по убеждению министра, звучащие из кремлевских рупоров месседжи направлены не только на украинцев, европейцев и американцев, но и на самих россиян.

"Они работают с собственной аудиторией. Сегодня они накручивают истерию в своей среде, для своего народа, чтобы оправдать возможную агрессию. "Левада-центр" провел исследование, где было сказано, что основной страх 62% россиян – страх войны. Представьте себе: российские солдаты идут наступлением на Украину, началась война и они начинают погибать или возвращаются ранеными. Вот вам страх войны", – отметил Резников, добавив, что Кремль не может не считаться с такими данными.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Минобороны Украины, численность российской армии у наших границ составляет около 90 тысяч человек. В Кремле традиционно отрицают вероятность конфликта, но напоминают о "красных линиях" Москвы.