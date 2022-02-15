Резников о российских военных в ОРДЛО: от Bayraktar скрыть нельзя практически ничего

Беспилотники Bayraktar полностью отслеживают размещение вооружений и живой силы противника на Донбассе. Они находятся на постоянном дежурстве.

Об этом заявил в эфире "Свободы слова" на ICTV министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, украинская разведка отслеживает все в режиме 24/7.

"А главное – сравнивает все с данными наших партнеров, которые получают информацию своими путями, включая спутниковое наблюдение", – отметил глава Минобороны.

Он заверил, что от "глаза" Bayraktar нельзя скрыть практически ничего.

"Мы знаем точно все места расположения вооружения, даже того, что завозится сегодня для нужд 1-го и 2-го АК, являющихся составной частью Вооруженных сил РФ. И я напомню, что по нашим данным, 2 тысячи кадровых офицеров ВС РФ находятся на территории ОРДЛО, управляя наемниками и прочими подонками", – сказал Резников.

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Министр добавил, что украинские военные полностью готовы дать отпор оккупанту на основании ст. 51 Устава ООН, где речь идет о праве на самозащиту.

Bayraktar – беспилотник турецкого производства. В октябре 2021 его уже успешно применили в бою на Донбассе. Подробнее о БПЛА – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут в течение года построить завод по производству беспилотников Bayraktar.

Ранее Резников заявил, что на сегодняшний день у нашей страны есть больше средств поражения, чем потенциальных мишеней. Вооруженные силы Украины теперь гораздо более мощные, подчеркнул он.

Также Резников сказал, что вероятность нападения России на Украину остается актуальной, но сегодня нет непосредственного риска, а вероятность значительной эскалации – низкая.