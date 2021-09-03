Резников о минских переговорах по Донбассу: это мертвая история, но есть важный момент

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что консультации в рамках Трехсторонней контактной группы – это "мертвая история". По его словам, каждый раз стороны говорят 4-5 часов ни о чем, а результат нулевой.

Об этом Резников заявил в интервью LIGA.net. В то же время он отметил важный момент – Украине нужно сохранить этот канал коммуникации, чтобы, когда наступит момент, можно было им воспользоваться.

"И конечно – ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе – в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", – добавил он.

Также вице-премьер отметил, что вопрос не в формате переговоров, а в том, о чем на них говорить.

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"Ну, будут США пятым лидером в Нормандии – что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже", – подчеркнул Резников.

По его мнению, в США события 6 января, когда было захвачено здание Капитолия, изменили их отношение к международной повестке дня.

"Теперь их приоритет – на внутренней ситуации. Это я почувствовал во время визита. Им не до нас", – добавил министр.

Он посоветовал украинцам не рассчитывать ни на кого, кроме себя, потому что все в мире действуют в пределах своего практицизма.

"Северный поток-2 этому огромное подтверждения. Нам с одной стороны говорят, что помогут, а с другой – достраивают газопровод", – пожаловался Резников.

Вице-премьер упрекнул, что пока в Европе одной рукой достраивают Северный поток, а украинцам рассказывают, какие они должны делать реформы, до тех пор президент РФ Владимир Путин "будет успешным".

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников считает, что Россия оставит Донбасс, если будет понимать, что для нее очень дорого содержать эти территории. В таком случае Украине нужно быть готовой к введению международной миротворческой миссии.

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что накануне выборов в Госдуму России, назначенных на 17-19 сентября, на Донбассе возможно серьезное обострение ситуации и "разогрев" этого региона. Фактически он уже начался.