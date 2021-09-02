Резников о перспективах завершения войны на Донбассе: нужно быть готовыми к введению миротворцев

Россия оставит Донбасс, если будет понимать, что для нее очень дорого содержать эти территории. В таком случае Украине нужно быть готовой к введению международной миротворческой миссии.

Об этом заявил в интервью LIGA.net. вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, Кремль тратит в год до $5 млрд. За семь лет это $35 млрд.

"Для страны-бензоколонки будто-бы и незначительные деньги, но и не маленькие. Россияне очень прагматичные люди", – отметил Резников.

Он считает, что власти РФ будут искать варианты, как вывести свои силы с Донбасса и при этом сохранить лицо.

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"Будут искать подходящий формат. Поэтому нам нужно быть готовыми к введению каких-то миротворцев, которые обеспечат переходный период. Иначе россияне выйти из наших территорий просто не согласятся", – подчеркнул вице-премьер.

Резников напомнил, что Россия начинала с намерения разменять Донбасс на Крым, но, по его мнению, ни один президент Украины, кто бы им ни был, никогда на это не пойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что накануне выборов в Госдуму России, назначенных на 17-19 сентября, на Донбассе возможно серьезное обострение ситуации и "разогрев" этого региона. Фактически он уже начался.

Тука также заявил, что время для официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США выбрано крайне неудачно. По этой причине рассчитывать на то, что ситуация на востоке Украины кардинально изменится после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом, вряд ли можно.