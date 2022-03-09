Резко изменился в 11 лет: школьная учительница Путина рассказала о его странном поведении в детстве

Президент страны-агрессора России Владимир Путин очень резко изменил свои взгляды на жизнь, когда еще учился в 6 классе. В возрасте 11 лет он внезапно перестал общаться с другими детьми.

Своими воспоминаниями о школьных годах Путина поделилась его учительница Вера Гуревич. Слова женщины можно найти в биографической книге диктатора "От первого лица", передает Mirror.

Даже сам Путин признавался, что в детстве вел себя неадекватно и часто хулиганил. Но в 6 классе он "резко изменился", говорит Гуревич: "Было заметно, что он поставил перед собой какую-то цель".

При этом коллега этой учительницы рассказывала, что считает Путина подлым и неорганизованным учеником. В своей книге глава РФ отмечал, что ему нравилась школа до тех пор, пока ему удавалось оставаться "негласным лидером".

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин заявил, что не отправит в Украину ни военнослужащих срочной службы, ни резервистов. Лидер страны-агрессора утверждает, что послал воевать против нашего государства только "профессиональных военных", однако это заявление вызывает сомнения.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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