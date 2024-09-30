Глава агентурной группы ФСБ, готовившей теракты в Запорожье, получил приговор: как его наказали

Глава агентурной группы ФСБ РФ, признанный виновным в подготовке терактов против Сил обороны в Запорожье, получил пожизненное заключение. 52-летний местный житель с прокремлевскими взглядами был завербован в конце 2022 года и по заданию врага шпионил за локациями командования Вооруженных сил Украины, а также спецназовцев Службы безопасности Украины.

Видео дня

Об этом 30 сентября информировала пресс-служба СБУ. "Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненный срок заключения получил резидент (руководитель) агентурной группы ФСБ, действовавшей в Запорожье. Его сообщнику суд назначил 15 лет лишения свободы", – сообщили в украинской спецслужбе.

По данным следствия, весной 2023 года фигуранты готовили серию терактов против командования ВСУ и спецназовцев СБУ, выполняющих боевые задания на южном фронте.

Они отслеживали места временного базирования и маршруты движения украинских защитников на Запорожье.

Полученные сведения мессенджером передавали ФСБ в виде отметок на онлайн-картах с подробным описанием и фото.

По полученным координатам оккупанты планировали осуществить прицельные ракетные удары.

Также ФСБ готовила план ликвидации украинских военных подрывом взрывчатки, которую должны были установить в районах сосредоточения Сил обороны.

Для подготовки терактов агентура ФСБ получила от своих российских кураторов деньги, заходившие на банковские реквизиты главаря группы.

Контрразведчики СБУ разоблачили агентов, поэтапно задокументировали их преступления и задержали во время спецоперации в Запорожье в начале мая 2023 года, рассказали в СБУ.

Лидером группы оказался 52-летний местный житель. В поле зрения окупантов он попал из-за своиих прокремлевских взглядов, которые открыто высказывал среди своего окружения.

В конце декабря 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ и дал задание.

Для выполнения враждебных задач агент привлек сообщника, работавшего водителем руководителя одной из райадминистраций Запорожья.

Впоследствии руководитель привлек в группу еще пятерых жителей региона.

В ходе обысков у злоумышленников изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему, боевые гранаты, а также телефоны с доказательствами преступлений.

По материалам СБУ суд признал главаря группы и его сообщника – водителя чиновника – виновными по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины "государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц".

В отношении других участников агентурной группы ФСБ РФ продолжаются расследования.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Запорожской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры, рассказали в украинской спецслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно 15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, помогавший врагу готовить серию ударов по прифронтовой территории Запорожья. Жителя одного из поселков области ФСБ дистанционно завербовала через пророссийского блогера Юрия Подоляку.