Как-то выпала из информационного пространства новость об очередном перемирии. И дело не в том, что ее некому качать, как когда-то, рассказывая о "надзирателях" и отобранных у "сонэчок" пулеметах. Все думают о времени и том, как им взвешенно распорядиться.

Мы все знаем, чем закончится очередная политическая договоренность. Вопрос в другом. Как мы воспользуемся этим перерывом?

Крайний режим тишины враг использовал на все 100%

- оборудовал первую и вторую линию обороны

- провел ротации подразделений

Видео дня

- усилил офицерский состав профессиональными кадрами

- провел качественные учения.

Как следствие мы получили:

- наибольшее кол-во пересечения линии разграничения враждебными бпла типа Орлан

- точные обстрелы КП и ТПУ

- потери от работы снайперов и т.п.

Между тем, на временно оккупированной территории продолжается активная подготовка личного состава, которая закончится тогда, когда закончится перемирие.