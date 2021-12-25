"Режим тишины" враг использует на все 100%. А мы?
Как-то выпала из информационного пространства новость об очередном перемирии. И дело не в том, что ее некому качать, как когда-то, рассказывая о "надзирателях" и отобранных у "сонэчок" пулеметах. Все думают о времени и том, как им взвешенно распорядиться.
Мы все знаем, чем закончится очередная политическая договоренность. Вопрос в другом. Как мы воспользуемся этим перерывом?
Крайний режим тишины враг использовал на все 100%
- оборудовал первую и вторую линию обороны
- провел ротации подразделений
- усилил офицерский состав профессиональными кадрами
- провел качественные учения.
Как следствие мы получили:
- наибольшее кол-во пересечения линии разграничения враждебными бпла типа Орлан
- точные обстрелы КП и ТПУ
- потери от работы снайперов и т.п.
Между тем, на временно оккупированной территории продолжается активная подготовка личного состава, которая закончится тогда, когда закончится перемирие.
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