Рецидивисту, который из тюрьмы работал на ФСБ ради обмена, дали еще 16 лет за решеткой. Фото

Служба безопасности Украины доказала вину рецидивиста, работавшего из тюрьмы на российскую спецслужбу. Преступник хотел выслужиться перед ФСБ, чтобы затем за его помощь внесли в списки обмена на украинских пленных.

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За свои действия рецидивист проведет за решеткой еще 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Благодаря доказательной базе Службы безопасности новый тюремный срок получил уже заключенный уголовник, который, находясь в исправительной колонии, начал работать на ФСБ РФ. Таким образом он пытался "выслужиться" перед вражеской спецслужбой, чтобы в помощь агрессору его включили в списки на обмен ", – говорится в сообщении.

По данным следствия, житель Донецкой области с 2021 года отбывал наказание в Торецкой исправительной колонии за наркоторговлю. После начала полномасштабной войны его перевели в одно из пенитенциарных учреждений в Черновицкой области.

Правоохранители установили, что в период март-апрель 2022 предатель сливал ФСБ места дислокации ВСУ под Бахмутом. Его информаторами выступали знакомые уголовники Донецкой области. С ними предатель тайно общался по телефону. Узник полученную информацию передавал представителю российской спецслужбы в оккупированном Крыму. За это ФСБ гарантировала рецидивисту внесение его в список на обмен.

СБУ разоблачила и зафиксировала противоправные действия мужчины. Ему сообщили о подозрении в госизмене. Суд назначил ему наказание еще в 15 лет пребывания в тюрьме. С учетом того, что у злоумышленника есть еще один год заключения за предыдущие преступления – всего в тюрьме он проведет 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Житомирской области контрразведка СБУ разоблачила российскую агентку, работавшую на ГРУ РФ. Предатель собирала данные о ремонтных базах Вооруженных сил Украины, она сама предложила врагу помощь.

А в Херсоне СБУ задержала коллаборанта, который помогал оккупантам проводить массовые репрессии и пытал украинцев. Во время оккупации города присягнул "на верность России" и получил должность "младшего инспектора" в местной тюрьме под названием "изолятор №1", а теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы.

Служба безопасности также задержала информатора ФСБ РФ, которая накануне поездки президента Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала данные о запланированном визите. Ее интересовал перечень локаций, которые планировал посетить Зеленский.

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