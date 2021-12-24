Рецидивист 13 лет "охотился" на детей в Киеве, но суд выпустил под залог – и он сбежал: детали ЧП

Задержанный во Львове преступник, который под видом женщины проник в одну из общеобразовательных школ и напал на ребенка, много лет орудовал в Киеве. Сегодня растлитель и насильник, ломающий судьбы детей, больше всего боится снова оказаться в тюрьме. После предыдущего преступления, когда суд отпустил педофила под залог, тот ударился в бега.

О том, что и где творил рецидивист, а также как его поймали – читайте в материале OBOZREVATEL.

Нападения по нарастающей

По информации источников OBOZREVATEL, задержанный во Львове – 50-летний Дмитрий Бубырь. "Это неоднократно судимый преступник. Впервые он попал в поле зрения правоохранительных органов еще в середине 90-х годов: правда, за кражи. Но уже много лет Бубырь "отлавливает" детей", – рассказал наш собеседник. По его словам, педофил отдавал предпочтение девочкам от 6 до 11 лет.

Видео дня

В 2008 году в Деснянском районе Киева на улице Милославской он пристал к восьмилетнему ребенку. Пугал девочку, угрожал ей – только чтобы она разделась. Тогда был составлен фоторобот подозреваемого.

В январе 2009 года Дмитрий Бубырь начал орудовать уже в Шевченковском районе столицы. Он подстерег новую жертву в подъезде жилого дома по улице Коперника: 11-летняя девочка была изнасилована в извращенной форме. В том же месяце он напал еще на одного ребенка такого же возраста, но уже в подъезде дома по ул. Щербакова – преступник поджидал ее на верхнем этаже. Третье нападение за месяц произошло уже в школе Подольского района на ученицу второго класса.

В феврале Бубыря снова "потянуло" в школу, но уже в Шевченковском районе: там он совершил развратные действия в отношении восьмилетней девочки. Страшно перепуганный ребенок рассказал о случившемся родителям, а они обратились в милицию.

"Промежутки между преступлениями становились все короче. Уже через неделю после последнего новое ЧП произошло в школе в Деснянском районе: преступник напал на ученицу четвертого класса в туалете. Кстати, жил он поблизости, на улице Маршала Жукова – сейчас это улица Кубанской Украины", - рассказал наш собеседник в полиции.

В августе 2012 года Шевченковский районный суд Киева приговорил Бубыря к шести годам лишения свободы (в итоге отсидел меньше). А после выхода на свободу педофил сразу же снова стал охотиться на детей.

"Он переехал жить под Киев, в село в Бориспольском районе, но жертв продолжал искать в столице. И в мае 2015 года в туалете музыкальной школы он снова напал на ребенка – на 10-летнюю девочку. А через две недели и на восьмилетнюю в Дарницком районе – на Позняках", – рассказал источник.

Благодаря фотороботу правоохранители быстро вышли на след ранее судимого преступника: Бубыря задержали в интернет-кафе и отправили в изолятор. А в декабре 2019 года Голосеевский районный суд приговорил педофила к 12 годам лишения свободы. Несколько лет предварительного заключения засчитали в этот срок, плюс ко всему тогда один день шел за два.

В начале сентября 2021 г. Бубырь вышел на свободу, а уже через несколько дней снова начал "охотиться" в хорошо знакомом ему Деснянском районе.

Полиция поймала, суд отпустил

"В этот раз Бубырь отправился в школу на Лесном массиве. В туалете он подстерег восьмилетнюю девочку, стал уговаривать раздеться – мол, тогда он поможет ей стать моделью. Все это услышали другие ученики и побежали рассказать учительнице. Она с еще одним преподавателем отправились в туалет и попытались задержать педофила, но он пригрозил им ножом, а затем скрылся", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, на которые попал преступник, уже через сутки правоохранители задержали его. Бубырь был на железнодорожном вокзале, хотел уехать из столицы – но не удалось.

Как рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 181 тыс. грн. Проведя около месяца в следственном изоляторе, подозреваемый был освобожден, так как мать внесла за него залог.

После этого Бубырь уехал в Харьков и перестал являться к следователю, обосновывая это необходимостью ухода за тяжело больной матерью. Потом вообще выключил телефон, стал скрываться от следствия и сразу был объявлен в розыск.

"В Харьков из Киева безотлагательно выехала оперативная группа для его задержания и доставки в суд для изменения меры пресечения (вместо залога – содержание под стражей). Выяснилось, что за матерью он не ухаживал совсем, а наоборот украл все ее сбережения. Больная женщина вскоре скончалась. Столичные оперативники надеялись, что подозреваемый явится на ее похороны, однако он не пришел", – рассказала Максимец.

Последняя "гастроль" и чудеса маскировки

Опасного преступника продолжали разыскивать, но как впоследствии оказалось, он уже орудовал во Львове.

14 декабря киевский педофил проник во львовскую общеобразовательную школу №43 на ул. Томаша Масарика. В это раз Бубырь проявил "чудеса маскировки": переоделся в женщину. Благодаря комплекции (у него небольшой для мужчины рост и вес), а также очкам и шапке – издали не отличишь. Более того, под куртку Бубырь надел даже бюстгальтер.

Он вошел в кабинку туалета, где находилась семилетняя девочка и сказал ей, что хочет на нее посмотреть. Но прозвенел звонок на перемену и спугнул педофила, таким образом ребенок не пострадал.

Произошедшее вызвало огромный резонанс во Львове, а на поиски преступника правоохранители бросили все силы.

Вечером 21 декабря наряд воинской части 4114 Национальной гвардии Украины задержал Бубыря. По словам гвардейцев, мужчина подпадал под ориентировку полиции.

23 декабря суд во Львове избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей 50-летнему педофилу, задержанному по подозрению в развращении малолетних детей. За это Дмитрию Бубырю грозит восемь лет лишения свободы.