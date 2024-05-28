Решил переплыть Днестр, чтобы попасть на свидание: пограничники задержали гражданина Молдовы. Фото

Украинские пограничники поймали иностранца, который ради свидания с невестой из Украины переплыл реку Днестр. Правила пересечения госграницы нарушил 26-летний гражданин Молдовы.

Об этом случае во вторник, 28 мая, рассказала на официальном сайте Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве с иронией назвали нарушителя "акваменом из Молдовы".

Установлено, что во время предыдущего визита в нашу страну иностранец нарушил правила пребывания, за что был привлечен к админответственности. Также ему запретили въезд на пять лет.

Ждать такой долгий срок мужчина не стал, потому что в Украине у него была невеста. Он решил попасть на нашу территорию незаконным способом.

"26-летний иностранец вплавь пересек реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. Однако на украинском берегу реки мужчину ждала не его невеста, а пограничный наряд", – написала пресс-служба.

Теперь иностранцу придется отвечать перед законом по ст. 204-1 КУоАП ("Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины") и ст. 203-1 КУоАП ("Невыполнение решения о запрете въезда в Украину").

Мужчине продлили срок запрета на въезд еще на 10 лет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, житель Одессы пытался попасть за границу в Молдову через реки Турунчук и Днестр с помощью ластов и детского надувного матраса с изображением "Человека-паука". 28-летнего мужчину задержал пограничный наряд.

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