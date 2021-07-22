Ребенок станет инвалидом: к чему приводит алкоголь на задании военного
Алкоголь на задании и обращение с оружием.
12 июля офицер по особым поручениям при начальнике Главного управления разведки Минобороны полковник Александр Остапенко тяжело ранил 9-летнего Данила Назарука. Как установило следствие, 43-летний полковник приехал в гости к своему другу в Новоград-Волынский на машине полной оружия - автоматы, противотанковые гранатометы, взрывчатка, различные боеприпасы.
Остапенко выпивал алкоголь, и решил поиграть с сыновьями своего друга с помощью пистолета. Полковник вытащил магазин и дал свой пистолет 9-летнему Данилу, и тот, играя, направил на него ствол. Офицер вывернул руку ребенка и резко ткнул стволом в спину мальчика - и тут раздался выстрел. В стволе был патрон, но Остапенко свой пистолет не проверил и оружие не разрядил. Данило получил тяжелейшее ранение. За его жизнь сейчас борются врачи "Охматдета", его стабилизировали, но по сути ребенка на всю жизнь сделали инвалидом.
По неизвестной причине суд в качестве меры пресечения избрал для полковника домашний арест. Странное решение, как будто суд не изучил все обстоятельства дела. Но если молчать, то никаких выводов не будет сделано и такая ситуация может повториться, а это недопустимо.
Полковник пользовался на службе уважением сослуживцев, но у этого несчастного случая были системные предпосылки в поведении офицера, и они на суде не получили оценки. Во-первых, Остапенко передвигался с арсеналом вооружения не просто так - а будучи при исполнении служебных обязанностей.
Какой алкоголь может быть в таком случае? Во-вторых, у Остапенко уже были инциденты с применением оружия и алкоголя одновременно. Никакая рисковость и никакой адреналин не могут оправдать применение оружия и создание угрозы людям в тылу в мирной обстановке.
Оружие дается государством для поражения врага. У Остапенко ранее было два случая стрельбы и употребления алкоголя в Киеве, которые были доведены до сведения руководства ГУР.
Но Остапенко пользовался уважением и имеет реальные заслуги перед нашей страной, и служебные расследования полковника ничему не научили, а его руководители не смогли объяснить ему доходчиво недопустимость таких игр с оружием.
Руководство не сделало соответствующих внушений. И очередная "игра" привела к потере контроля и страшной трагедии, которую теперь маленький Данило будет переживать всю жизнь...
Теперь государство обязано взять на себя обязательства сделать все возможное для восстановления здоровья ребенка, и его дальнейшей не простой жизни.
Алкоголь и оружие категорически не совместимы. Вроде бы банальность - но ведь не доходит, и не доходит, потому что сохраняется терпимость к такому поведению, легкость наказаний, если даже заметят. И вот в один миг уничтожена карьера незаурядного офицера, который оказался неспособен контролировать свои слабости и совершил тяжелейшее преступление.
Этот урок должен быть услышан всеми, кто не расстается с оружием. И это задача руководства силовых структур.
6 апреля в пассажирском поезде "Константиновка-Киев" два офицера Госпецсвязи выпили алкоголь и устроили стрельбу из табельных пистолетов - к счастью, никто не пострадал. Если бы такие случаи получали максимально широкую огласку и осуждение хотя бы на официальных страницах пресс-служб всех силовых ведомств, то это бы как-то начало менять культуру и отношения в самой среде военных. Без таких публичных уроков для всех ничего не поменяется.
Конечно, такие вещи должны направляться сверху. Но, конечно, наши власти думают только о пиаре, а не о реальных проблемах управления, и потому резонанс и осуждение таких случаев может обеспечить только гражданское общество.
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