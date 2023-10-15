Ребенок погиб на месте: на Закарпатье пьяный водитель BMW вылетел на обочину и сбил шестилетнюю девочку. Фото

На Закарпатье 46-летний мужчина, пьяным управляя BMW, вылетел на обочину и сбил ребенка. Девочка шести лет от полученных травм погибла на месте.

Авария произошла около 16:00 в субботу, 14 октября, в селе Турья Поляна Ужгородского района. Об этом сообщает Полиция Закарпатской области в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что водитель BMW из-за значительного превышения безопасной скорости не справился с управлением и съехал на обочину, по которой в то время шла девочка.

"Водитель совершил наезд на ребенка, после чего влетел в забор дома. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

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Правоохранители установили, что мужчина находился за рулем автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения. В частности, Драгер зафиксировал наличие в его крови 2,13 промилле алкоголя.

Злоумышленника задержали на месте ДТП в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Было открыто и уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшей).

В деле еще продолжаются первоочередные следственные действия, правоохранители должны провести ряд экспертиз.

Задержанный за совершение смертельной аварии мужчина может сесть за решетку на 10 лет, также его могут в дальнейшем на 5-10 лет лишить права управлять транспортом.

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