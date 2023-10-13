На Одесчине в ДТП сразу после свадьбы погибли жених и брат невесты: стали известны подробности трагедии

В Одесской области под утро 11 октября произошла смертельная авария. На трассе Платоново–Кропивницкий автомобиль Mitsubishi Galant съехал с дороги в лесополосу. Авто перевернулось на крышу и врезалось в дерево. В салоне был 24-летний Стас Грабченко, который буквально за два дня до этого женился. А также двоюродный брат невесты. Оба погибли.

Подробнее читайте в материале OBOZ.UA.

Тела нашли через несколько часов

Трагедия случилась в среду, 11 октября, на дороге, которая ведет к селу Малаевцы Окнянской ОТГ Одесской области. Примерно в 7 часов утра проезжавшие по дороге работники одного из предприятий заметили на обочине перевернутый автомобиль.

"Когда подошли к нему, то увидели внутри двух молодых мужчин. Никаких признаков жизни они не подавали, а их тела уже были холодными. Похоже, что с момента аварии прошло как минимум пару часов", – рассказывает житель области Игорь.

Видео дня

На место вызвали полицию и спасателей, которые извлекли тела. Погибшим оказался 24-летний Стас Грабченко, который буквально пару дней назад женился. И двоюродный брат его жены Ирины – Богдан.

Вместе с отцом ремонтировал машины

В полиции Одесской области сообщают, что водитель, скорее всего, не справился с управлением автомобилем и выехал на обочину, после этого перевернулся и врезался в дерево.

Кто был за рулем, сейчас устанавливает следствие. Местные говорят, что точные причины аварии сейчас уже никто сказать не сможет.

"Дорога пустая, они разбились ночью или очень рано утром, и никто за это время их не увидел. А уж тем более кто может знать, что именно произошло и почему? Свидетелей нет", – говорит Игорь.

На страничке в Facebook у Стаса есть фото точно такой машины Mitsubishi Galant, что разбилась.

О Стасе Грабченко в родном селе Малаевка отзываются хорошо. Говорят, веселый, добрый, всегда мог помочь. Семья живет не очень богато. И отец, и Стас – оба сварщики. Он вместе с отцом ремонтировал автомобили. Старые авто приводили в порядок и потом продавали.

В выходные в семье сыграли свадьбу. Избранницу Стаса зовут Ирина, она из соседнего села. У родителей погибшего жениха остался еще старший сын.

"Это огромная трагедия. Только что отгуляли свадьбу, все радовались за молодых. Те строили свои планы на жизнь, и вот все оборвалось. Родители тяжело переживают смерть сына", – говорит жительница села.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего. Виновному грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы.