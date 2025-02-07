'Реанимация не помогла': Лубинец рассказал новые детали смерти мужчины во время прохождения ВВК в Черновцах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на смерть 32-летнего мужчины в Черновцах во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). По его словам, бригада медиков застала мужчину, когда он уже был в состоянии комы.

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Реанимационные действия, проводимые медиками, не помогли. Об этом омбудсмен написал на своем канале в Telegram в пятницу, 7 февраля.

Лубинец отметил, что информацию о смерти мужчины его офис обнаружил во время мониторинга социальных сетей. С целью выяснения обстоятельств дела, представитель омбудсмена в Черновицкой области Ирина Исопенко направила письма областному ТЦК и СП, Черновицкому зональному отделу ВСП и ГУ Национальной полиции.

Предварительно известно, что правоохранители обнаружили местного жителя, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Мужчину пригласили для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился. Однако во время прохождения ВВК его состояние резко ухудшилось, и он потерял сознание.

"Согласно информации гендиректора областного центра экстренной медицинской помощи, бригада медиков застала мужчину в состоянии клинической смерти. Реанимационные действия не помогли. Тело направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти", – написал Лубинец.

По его словам, следственные органы начали досудебное расследование, квалифицируя событие как "естественную смерть".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители рассказали, что в Черновицкой области 32-летний мужчина скончался во время прохождения ВВК в местном ТЦК. До этого военнообязанный находился в розыске как уклонист.

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