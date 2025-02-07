На Буковине во время прохождения ВВК скончался мужчина: появились подробности трагедии

В Черновицкой области 32-летний мужчина скончался во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) в местном Терцентре комплектования и соцподдержки. До этого военнообязанный находился в розыске как уклонист.

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Ныне проводятся первоочередные следственные действия и мероприятия, направленные на установление объективных обстоятельств случая. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Буковины.

Отмечается, что местного жителя, находившегося в розыске за отказ от мобилизации, правоохранители обнаружили в Черновцах 7 февраля во время отработки территории обслуживания. Его пригласили в областной ТЦК для уточнения военно-учетной информации, на что он согласился.

Предварительно, уже во время прохождения ВВК у гражданина резко ухудшилось самочувствие и он потерял сознание.

"Буковинцу сразу начали оказывать медицинскую помощь, а на место события были вызваны медики. Однако, во время проведения реанимационных мероприятий, врачи констатировали смерть мужчины", – информируют в полиции.

Тело жителя Черновцов направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Следователи полиции внесли сведения о событии в единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "естественная смерть". Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года в Сумах скончался 40-летний Евгений Криводуб, получивший травмы после избиения в областном ТЦК. По данным полиции, подозрение было объявлено военнослужащему, который не является представителем Терцентра комплектования.

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