Развлечения кончились трагедией: на Волыни 17-летний парень вылез на поезд и получил 40% ожогов тела. Видео

В Волынской области 17-летний парень получил серьезные ожоги на товарном железнодорожном вагоне. На вокзале в поселке Турийск подросток решил взобраться на вагон ради развлечения, но получил сильный удар током.

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У пострадавшего диагностировали 40% ожогов тела. Об этом сообщает волынский телеканал "Конкурент ТВ".

По словам заведующего центральной оперативной диспетчерской КП "Волынский областной центр экстренной помощи и медицины катастроф" Станислава Линика, парень получил значительные травмы. Ожоги выявили на верхних и нижних конечностях, на грудной клетке, животе и половых органах.

"Значительные ожоги получил. В результате чего был доставлен в соответствующее лечебное заведение. Там идет поражение электрическим током, термический ожог 2-3 степени правой верхней и нижних конечностей, грудной клетки, живота, половых органов. Площадь – более40%", – рассказал доктор.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное производство. На сегодняшний день продолжается проверка несчастного случая.

Напомним, в Одесской области в результате поражения током погиб подросток. Спасатели сняли его тело с грузового вагона в селе Слободка Подольского района.

Ранее сообщалось, что на Львовщине произошел чрезвычайный случай, из-за которого спасателям пришлось доставать девочку из болота. Выяснилось, что ребенок хотел сократить путь между озерами.

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