В Одесской области от удара током погиб подросток, который залез на грузовой вагон: пострадали еще двое

В Одесской области в результате поражения током в ночь на 21 октября погиб подросток. Спасатели сняли его тело с грузового вагона в селе Слободка Подольского района.

Еще двое парней 2006 и 2007 года рождения, которые были с погибшим на вагоне, в тяжелом состоянии госпитализированы. Подробности трагедии рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня, 01:10, в Службу спасения от дежурного "103" поступило сообщение о том, что в селе Слободка Подольского района нужна помощь по снятию детей с вагона. По прибытию на место вызова было установлено, что подростка поразило электрическим током. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня", – говорится в сообщении.

Видео дня

Двое парней, находившихся с погибшим на вагоне, подростки 2006 и 2007 года рождения, были госпитализированы. Состояние обоих медики оценивают как тяжелое.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

"Уважаемые родители, пожалуйста, следите за своими детьми и контролируйте их досуг! Учите их безопасности, чтобы избежать страшных последствий", – призвали спасатели.

15 октября в ГСЧС сообщали о похожем случае в Белгород-Днестровском. Там на крыше грузового вагона обнаружили мужчину 1990 года рождения. В отличие от подростка, тело которого спасатели обнаружили сегодня, мужчина от поражения электрическим током получил термические ожоги, однако выжил. Его доставили в больницу.

Напомним, 17 октября стало известно, что в Сумской области 14-летний подросток погиб из-за взрыва гранаты: ее с фронта привез его отчим.

34-летнему мужчине сообщили о подозрении по части 1 ст. 263 УК Украины о незаконном обращении с боевыми припасами, взрывчатыми веществами и устройствами. Ему грозит заключение на срок до семи лет.

А 7 октября в Сумской области произошла другая трагедия: погиб несовершеннолетний парень, нашедший взрывчатку во дворе. Подросток на момент трагедии перебирал во дворе своего дома сетки. В какой момент мама парня, находившаяся с другими детьми в доме, услышала взрыв.

Женщина выбежала во двор и увидела, что у сына сильно травмированы руки и тело. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение, но в больнице он скончался.