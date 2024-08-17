Распространяли детскую порнографию: в Днепре разоблачили трех участников преступной группы. Фото

В Днепре разоблачили трех участников преступной группировки. Эти лица производили распространение детской порнографии.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора. Только за последние два месяца противоправной деятельности фигуранты заработали на нем около 200 тыс. грн. Вырученные от "бизнеса" средства распределяли между собой.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры во взаимодействии с подразделениями Министерства национальной безопасности Соединенных Штатов Америки разоблачено и сообщено о подозрении трем участникам группы в распространении и сбыте детской порнографии (ч. 4 ст. 301-1 УК Украины)," – говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница города Днепр, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности, вместе с 18-летним сыном и знакомым организовали сбыт порнографии с участием другого 12-летнего сына женщины.

Они создали страницу в соцсети и закрытый Telegram-канал, где подыскивали потенциальных клиентов среди иностранцев. После оплаты ими средств подозреваемые через мессенджер распространяли фото- и видеоматериалы порнографического характера.

Совместными действиями правоохранительных органов противоправные действия участников группы прекращены, устанавливаются все обстоятельства преступления. В ходе обысков по местам жительства изъяты фото и видеоматериалы.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас им избраны меры пресечения. Пострадавший ребенок изъят из опасной среды для реабилитации.

Правоохранители разоблачили 14-летнего жителя Киева, который создал Telegram-канал и в нем распространял запрещенные материалы, в том числе порнографический характер. За удаление таких публикаций он потребовал деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину в развращении малолетней девочки и хранении детского порно. Он был знаком с семьей ребенка и приходил к ним чистить аквариум.

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