Распространял российские нарративы: журналист с Хмельнитчины проведет 5 лет в тюрьме за госизмену. Фото

В Украине осудили за государственную измену журналиста из Хмельницкой области, который по меньшей мере с 2016 года работал на страну-агрессора РФ. Он был внештатным корреспондентом и автором публикаций в российским государственном пропагандистском информагентстве.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. Там отметили, что все свои материалы журналист сначала согласовывал с представителями России.

"Мужчина принадлежит к числу пророссийских экспертов и политических обозревателей, активно сотрудничающих с ныне подсанкционными украинскими СМИ, принадлежавшими руководителю запрещенной политической партии "ОПЗЖ". С 2016 года непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля, помогал им в продвижении вражеских на информпространстве. Публично поддерживал оккупацию и действия боевиков на Донбассе", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в начале 2020 года украинец добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины предатель оставался в Хмельницком. Находясь в городе, он неоднократно распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование Украины как государства в ее международно признанных границах.

Кроме того, приспешник оккупантов занимался дискредитацией наших Вооруженных сил, а также распространял в сети фейки о внутриполитической обстановке в Украине.

Сотрудники СБУ обыскали квартиру журналиста, где обнаружили его компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал в преступных действиях.

О задержании предателя стало известно 12 апреля, после чего его содержали под стражей без права внесения залога. 23 июня в ОГПУ сообщили, что журналист был признан виновным в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель временно оккупированного Бердянска, украинский военный пилот в отставке пытался "переманить" своих коллег на сторону РФ, а также собирал разведданные об аэродромах ВСУ и персональные данные летчиков. Предателя разоблачила Служба безопасности Украины.

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