Раскрасил въездную стелу в 'триколор': СБУ сообщила о подозрении клирику МП в Херсонской области

Служба безопасности объявила о подозрении иподиакона УПЦ (МП) Назару Шкилю, который пропагандировал идею присоединения Херсонщины к Российской Федерации и перекрасил въездную стелу в цвет "триколора". Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Во время оккупации областного центра он одним из первых поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество как клирик местной общины УПЦ (МП).

Шкиль активно сотрудничал с оккупационными властями. Позже гауляйтер Сальдо согласовал его "кандидатуру" на руководителя местной оккупационной организации, действовавшей под видом "общественного объединения молодежи".

Во время своего пребывания в должности Шкиль привлек "единомышленников" к перекраске стелы на въезде во временно оккупированный Херсон цветами российского флага. Он также пропагандировал среди верующих поддержку псевдореферендума по присоединению региона к Российской Федерации.

Во время освобождения Херсонщины Шкиль вместе со своим отцом, настоятелем местного храма УПЦ (МП), бежал в Ставрополь.

В настоящее время СБУ сообщила иподиакону-коллаборанту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кроме того, рассматривается вопрос о причастности его отца к информационно-подрывной деятельности в пользу Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля в СБУ рассказали о разоблачении настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ МП, который восхвалял российского диктатора Путина и называл войну РФ против Украины "гражданским конфликтом".

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