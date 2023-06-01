Расчленил и разбрасывал части тела в мусорники: в Одессе полиция задержала подозреваемого в убийстве. Фото и видео

В Одессе в одном из мусорных контейнеров обнаружили отрезанную голову женщины. Погибшей оказалась 60-летняя одесситка.

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Женщину лишил жизни собственный сын. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Одесщины.

Событие произошло ночью 30 мая. Правоохранителям сообщили, что на одной из улиц города в мусорном контейнере нашли голову женщины. Позже нашли остальные части тела, разбросанных по другим мусоркам.

Установлено, что во время ссоры 39-летний мужчина несколько раз ударил мать топором по голове, а когда упала на пол, задушил ее. После этого в ванной он расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пошел домой, а на следующий день забрал свертки и разложил их по свалкам на одной из соседних улиц.

Менее чем через сутки следователи совместно с оперативниками установили разыскали и задержали фигуранта. Ему уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время злоумышленник в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который, выясняя отношения с женой, взял в руки топор и нанес женщине несколько ударов по голове. Пострадавшую с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который едва не убил владельца снимаемой квартиры. Потерпевший попросил съехать квартиранта из-за грязи и жалобы соседей, но тот во время ссоры нанес арендодателю многочисленные ножевые ранения.

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