Рано или поздно Пашинский будет оправдан, – адвокат Андрей Федур

Адвокаты председателя Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, бывшего нардепа Сергея Пашинского, будет обжаловать решение ВАКС относительно меры пресечения. По убеждению защиты, дело против политика наконец-то развалится по аналогии с другими подобными громкими производствами.

Об этом в понедельник, 26 февраля, по результатам рассмотрения в Высшем антикорсуде ходатайства прокуратуры по аресту Пашинского заявил адвокат экснардепа Андрей Федур. Перед этим ВАКС согласился частично удовлетворить просьбу прокуратуры по делу о якобы хищении нефтепродуктов и разрешил арест Пашинского на 2 месяца с возможностью внесения залога на 272,5 млн грн (хотя обвинение ходатайствовало о 300 млн грн).

"В этих условиях мы будем бороться, и я убежден, что мы сможем доказать правдивость и правильность позиции Пашинского. Скорее всего, будем готовить апелляцию на решение ВАКС. Еще нет полного текста решения ВАКСа. То есть мы знаем только результат этого судейского произвола…" Да, это досадно, мне лично очень неприятно, как человеку и адвокату, что произошла такая ситуация с моим клиентом, но это была ожидаемая ситуация.Мы к этому были готовы.В первую очередь, к этому был готов сам Сергей Владимирович Пашинский.Были готовы и его адвокаты. Относительно залога, думаю, этот вопрос будет решаться. Но мы только что получили постановление, и Сергей Владимирович Пашинский поехал в тюрьму. Могу точно спрогнозировать и я убежден, что рано или поздно Пашинский будет оправдан от этого бессмысленного подозрения", – отметил Федур.

По его словам, это лишь начало долгого процесса, который наконец завершится победой Пашинского, а в ситуации с подозрением очевидно "был заказ, что человека нужно бросить в тюрьму - и его бросили туда".

"Знаете, это не первый процесс, который очень громко начинается, так под видеокамеры и так далее. Посмотрим, чем этот процесс будет заканчиваться. Я убежден, что в ходе рассмотрения этого дела мы его выигрываем. Но ведь вопрос в том, что те потери , которые несет человек, незаконно оказавшись в тюрьме, их не вернуть.Жаль, что, к сожалению, в Украине на сегодня суда нет.Формально выглядело, как рассмотрение дела судом, но на самом деле никакого рассмотрения не было.Это был заранее определенный вопрос, еще до представление ходатайства детективом в суд было понятно, что Пашинский будет арестован и что будет определен такой размер залога. Это не правосудие, а все что угодно", - посетовал адвокат.

Напомним, 26 февраля Высший антикоррупционный суд арестовал Пашинского на 2 месяца, то есть до 25 апреля. В качестве альтернативы аресту суд определил залог 272,5 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.