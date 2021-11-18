Раненый заявил, что он участник боевых действий: выяснились новые детали смертельной стрельбы в Николаеве. Видео

Пострадавший в результате смертельной стрельбы в Николаеве оказался участником боевых действий на Донбассе. Об этом мужчина рассказал, когда ему оказывали первую медицинскую помощь.

Как отмечает ТСН, имен погибшего и потерпевшего в полиции не говорят. Что они делали во дворе дома, в котором не проживают, информации также нет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сам дом, где произошла стрельба, находится в самом центре города. Попасть внутрь не просто, на воротах стоят электронные замки.

Выстрелы раздались накануне около 8 часов вечера. Жильцы заметили возле одного из подъездов раненого мужчину. Пока прибыли медики, он был уже мертв.

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Погибший вроде бы приехал во двор на автомобиле вместе с товарищем. Остановился у подъезда, и в этот момент по авто неизвестный открыл стрельбу. Одного мужчину ранил в руку, тот упал на пол машины. Другой бросился к подъезду, чтобы скрыться, но на лестнице его настиг второй выстрел.

Недалеко во дворе нашли ружье, его отдали на экспертизу. Вероятно, именно из него стрелял нападающий.

В каком направлении мог исчезнуть стрелок, есть ли его приметы, правоохранители пока не разглашают.

По информации местных СМИ, застреленный – 51-летний предприниматель Игорь Плиндык, связанный со строительным бизнесом.

Расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября в городе Рубежное Луганской области обнаружили тело патрульного полицейского Александра Фахруддинова с признаками насильственной смерти.

В городе была введена полицейская операция по выявлению и задержанию лица, причастного к убийству. Подозреваемый задержан, им оказался сослуживец погибшего – 24-летний полицейский.