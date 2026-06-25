Ранена 15-летняя девочка: в Одесской области мужчина стрелял в сторону подростков, сидевших на скамейке. Фото

В одном из сел Одесской области 43-летний мужчина устроил стрельбу из пневматической винтовки. Он выстрелил в группу подростков, сидевших на скамейке, и попал в 15-летнюю девушку; девочка находится в больнице.

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Подозреваемого задержали, за содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Что известно

Инцидент произошел несколько дней назад вечером в одном из сел Вилковской громады в Одесской области.

Сообщение в полицию поступило от очевидицы, которая сообщила, что на одной из улиц стрелял мужчина. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что злоумышленник сначала выстрелил в воздух, а затем в сторону подростков и ранил 15-летнюю девушку.

"На место происшествия немедленно прибыли полицейские территориального подразделения, которые установили, что 43-летний фигурант возле места проживания безосновательно несколько раз выстрелил в воздух из пневматической винтовки, а затем произвел выстрел в сторону подростков, сидевших неподалеку на скамейке, и попал в 15-летнюю девушку", — говорится в материале.

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Девушку доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. В результате стрельбы девушка получила непроникающее ранение грудной клетки. В настоящее время она продолжает находиться в медицинском учреждении.

В тот же вечер злоумышленника задержали. У него наблюдались признаки опьянения, поэтому у него взяли биологические образцы для проверки на наличие алкоголя в организме. Также полицейские изъяли у мужчины оружие и пулю, которые направили на судебную экспертизу.

"На основании достаточного количества собранных доказательств мы сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. За хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка из мотивов явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему в суде меры пресечения", — рассказал начальник отделения № 1 Измаильского районного отдела полиции Александр Паюк.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что вечером 13 июня в Ирпене Киевской области произошла стрельба в общественном месте. На одной из улиц города мужчина стрелял в сторону прохожих. К счастью, никто не пострадал, а злоумышленника задержали.

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