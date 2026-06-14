В Ирпене мужчина открыл стрельбу прямо на улице по прохожим: что известно

Вечером 13 июня в Ирпене Киевской области произошла стрельба в общественном месте. На одной из улиц города мужчина осуществлял выстрелы в сторону прохожих.

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К счастью, никто не пострадал, а злоумышленника задержали. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Подробности инцидента

По информации правоохранителей, около 21:14 в полицию поступило сообщение о стрельбе в городе Ирпень. Полицейские предварительно установили, что на одной из улиц города прозвучали выстрелы. Злоумышленник открыл стрельбу в сторону прохожих.

На место происшествия прибыли наряд группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители оперативно установили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний местный житель. В результате происшествия никто не пострадал.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту хулиганских действий (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Главные истории дня

Очевидцы утверждают, что стрелков якобы было двое, однако в полиции об этом не сообщалось. Также местные жители писали, что в результате стрельбы был поврежден автомобиль.

Напомним, в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика) группа из по меньшей мере 10 вооруженных преступников открыла огонь по жителям неофициального поселения Джамперс, обустроенного в промышленном районе-пригороде Кливленд на востоке города. В результате массовой стрельбы погибли 12 человек, еще девять получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, 7 июня в США произошла стрельба на музыкальном фестивале Old West Endв штате Огайо. Ранения получили по меньшей мере 12 человек, двое из них были госпитализированы в критическом состоянии.

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